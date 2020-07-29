新冠肺炎｜二人限聚令生效　捉棋伯嘆無細藝：見人群唔敢行埋去

新冠肺炎疫情持續，港府宣布今日（29日）起市民身處室內及室外之公眾地方，都必須佩戴口罩，限聚令亦收緊至兩人。 過往曾有長者涉嫌非法聚賭而收「限聚令」告票的葵盛東邨，今日聚集長者減少，有經常捉棋的伯伯慨嘆邨內石枱都被圍封，如今不能捉棋「無晒細藝」，見到相熟老友記都不敢走埋去，「驚被罰錢呀，自己一個坐喺度吹風實無事，哈哈」。

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葵盛東邨盛安樓對出涼亭是長者經常聚集的地方，「賭枱」早已被圍封不准使用，落街乘涼的黃伯將口罩拉低，坐在一旁放空，他稱不少老人家都會在這裏捉棋，但自四人限聚令生效後，他就只敢遠望，現時索性不走入人群堆，免被罰款，他又表示：「近排都無人捉棋了，枱又封埋，個個匿喺屋企。」

有吃過早餐抖涼的婆婆脫下口罩休息，她表示屋企太熱，開冷氣太貴，每日都會和街坊落街吹風，笑言：「我哋坐遠啲傾偈咪得，唔聚埋一齊就無事啦。」

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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現場有保安員指，近日經常有警員及房署人員巡視，提醒長者戴口罩及減少聚集，違規情況的確減少。

煙民：吸一啖戴返口罩

邨內亦有不少居民坐在樹蔭下，拉低口罩抽煙，羅伯認為強制室外戴口罩措施影響煙民生活，對於政府呼籲順便戒煙，他即怒上心頭斥責：「我已經行埋一邊食，依家煙都唔畀人食！不如將香煙當白粉，邊個食就當吸毒囉！多餘。」另有煙民表示：「吸一啖戴返口罩囉，唔係點？」