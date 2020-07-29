逃犯條例｜青年涉沙田衝突用傘襲警　官指證人說法有出入裁罪脫

去年7月市民在沙田舉行反修例遊行，22歲青年被指在新城市廣場的警民衝突中，用雨傘插中身穿便服的警署警長。他否認襲警罪受審，案件今（29日）於沙田裁判法院裁決。裁判官李志豪指出，警署警長在主問時表示擋開雨傘，卻在盤問下聲稱被擊中。裁判官認為警長其說法牽強，又指亦無證據顯示被告與警長為何會有身體接觸，遂裁定被告罪名不成立並獲訟費。

被告蔡浩民（22歲）被控於去年7月14日，在沙田新城市廣場襲擊正在執行職務的警署警長陳明德。蔡在散庭後表示心情平靜，形容自己是「好彩少少」。

陳在主問時未有說被打中

裁判官分析指，陳在主問時供稱被告用傘插向他，他伸手擋開，從未說過被打中，但在辯方盤問之下卻稱遭擊中。陳解釋最初沒提及「擊中」等字眼，不代表沒被打中。惟裁判官形容說法牽強，且陳無法就此重要的情節提供清晰的證供，法庭不能確認其證供真偽。

片段只拍到後半部份

對於陳指被告用雨傘施襲後再推撞他，裁判官留意到涉案錄影只拍下後半部份，他不清楚兩人為何會有身體接觸，故裁定被告襲警罪不成立。

控方以自招嫌疑為由，反對辯方申索訟費。惟法庭認為控方似是側重於有人扔擲水樽，而被告剛好在現場出現，最終判被告取得訟費。

案件編號：STCC181/2020