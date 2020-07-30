新冠肺炎｜慈樂邨派樽 　未覆蓋私樓 　居民稱檢測完仍會擔心

在慈雲山在第三波新冠肺炎疫情有多個群組感染，民政總署本周展開為慈正邨，以及慈樂邨等毗鄰公共屋邨的居民安排的免費病毒檢測。 今日（30日）首天在慈樂邨派發檢測樣本瓶，樂旺樓、樂信樓和樂歡樓的居民須有同住址證明在早上8時至晚上8時領取，有市民表示做了檢測只代表暫時沒感染，仍會擔心。

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民政總署和東華三院推出的新型冠狀病毒病檢測服務在本周展開，慈正邨及毗鄰公共屋邨的居民可獲安排免費病毒檢測，包括包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨。今日民政總署在慈樂邨樂旺樓、樂信樓和樂歡樓派發樣本瓶，未達8時已有十多名居民在樂信樓地下排隊。居民須出示電費單，水費單或垃圾袋領取紀錄卡等住址證明登記身份，當局人員向居民解釋檢測樣本做法，又提醒他們排隊要保持距離。

為家人領取7個樣本瓶的陳女士帶同租約前來，認為程序方便簡單，人員解釋清楚，認為住戶證明可避免其他人濫取。她表示檢測完仍會擔心，只是暫時健康，「都驚㗎，做完唔代表唔會感染，做完覺得自己暫時未感染到，安心小小」。她說一段時間無去有多宗確診個案的慈雲山街市，會去遠些的露天街市，如雙鳳街街市買餸，不敢去密封街市。

張小姐一共領取5個樣本瓶，她表示如果政府提早為居民檢測會比較好。她早前曾經打算做檢測，但因為費用昂貴等原因打消念頭，「都有諗過架，之後，唉算啦，日日係屋企。」她按照朋友傳來的坊間的做法，深呼吸後十秒閉氣測試自己有否胸口痛。她說主要是長者和小朋友危險，家中小朋友已多天沒出門。

有市民不是首次做檢測，居民吳小姐在慈雲山中心工作，她14天前做過一次公司要求的病毒檢測，現時仍然停工。她表示擔心疫情，嘆「無辦法，政府唔夠人手」。

黃大仙區議員張茂清指出目前檢測計劃只讓部分公屋居民受惠，未覆蓋全區私樓和屋苑居民，存有漏洞。（歐嘉樂攝）

黃大仙區議員張茂清到場視察，提醒居民以電費單，水費單或垃圾袋領取紀錄卡等登記。他表示日前派樽不用登記，當局現時有所改善，以免數量預算不足，整體來說過程有序。不過，他指出目前檢測計劃只讓部分公屋居民受惠，未覆蓋全區私樓和屋苑居民，例如慈愛苑和鳳德邨，「皮毛都不算」，存有漏洞。他表示疫情對於未做檢測的街坊來說都是恐慌，要去衞生署診所排隊領樽，但兩三分鐘就派完樣本瓶，可見供不應求，是政府責任。