新冠肺炎︱全日禁堂食　九巴職員巴士總站裝凳　開放3個用餐區

本港新冠肺炎第三波大爆發，政府公佈由昨日（29日）起全港餐廳禁止堂食，不少市民無處用膳，不同企業都紛紛提供椅子或場地，助港人有餐安樂茶飯。九巴公司宣布，由今日（30日）起於3個巴士總站設凳，供予有需要市民用膳，時間為中午12時至下午2時半，地點包括佐敦（西九龍站）巴士總站、屯門站總站及大圍站總站。今早《香港01》記者到佐敦西九龍九巴站視察，有九巴人員到場安裝白色椅子，櫈背貼有「九巴財物，請勿拿走」的字句。

另外，實惠由今（30日）起，其18區分店都會於午膳時間借出摺櫈，有需要人士可向店員查詢。