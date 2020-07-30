新冠肺炎︱全日禁堂食　九巴職員巴士總站裝凳　開放3個用餐區

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本港新冠肺炎第三波大爆發，政府公佈由昨日（29日）起全港餐廳禁止堂食，不少市民無處用膳，不同企業都紛紛提供椅子或場地，助港人有餐安樂茶飯。九巴公司宣布，由今日（30日）起於3個巴士總站設凳，供予有需要市民用膳，時間為中午12時至下午2時半，地點包括佐敦（西九龍站）巴士總站、屯門站總站及大圍站總站。今早《香港01》記者到佐敦西九龍九巴站視察，有九巴人員到場安裝白色椅子，櫈背貼有「九巴財物，請勿拿走」的字句。
另外，實惠由今（30日）起，其18區分店都會於午膳時間借出摺櫈，有需要人士可向店員查詢。
今早《香港01》記者到佐敦西九龍九巴站視察，有九巴人員到場安裝白色椅子。（梁子傑攝）
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根據「KMB 九巴專頁」facebook專頁帖文指，對於開放3個巴士站作「用餐區」的原因，九巴解釋指巴士領域包括巴士車廂、巴士轉乘處及巴士總站。由於昨日（29日）發現午飯時間，不少市民沒有地方吃飯，九巴遂提供3個有蓋巴士站作用餐區。
內容並指，「九巴仔都想大家食飯食得輕鬆啲，所以即刻諗到喺3個有蓋巴士總站劃出一個特別位置，擺啲凳畀大家除低口罩食飯，任何人都可以使用㗎！」另外，凳同凳之間會保持1.5米安全距離，市民如有問題可各向九巴職員尋求協助，「希望幫到大家食返一餐安樂茶飯，不過記住記住，食完飯就一定要戴返口罩啊！」
九巴「有凳」巴士總站地點：
1. 佐敦（西九龍站）巴士總站
2. 屯門站總站
3. 大圍站總站
日期：今日起（30/7)直至另行通知 (逢星期一至五)
時間：中午12時至下午2時30分
實惠18區分店，於今（30日）午膳時間起會借出摺櫈。（Pricerite實惠FB專頁）