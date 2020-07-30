廚師上班途中拋安全閃燈等出馬路　稱對政制不滿而犯案　案押後判

男廚師去年12月清晨涉在青衣把膠圍欄及道路安全閃燈拋到馬路上，被控一項在公眾地方造成阻礙罪。案件原訂於今天（30日）在西九龍裁判法院開審，被告決定在開審前認罪，求情表示出於對政制的不滿及受到社會氣氛影響，衝動下犯案，幸事件中無人受傷。裁判官鍾明新將判刑押後至下月13日，屆時一併處理控方的賠償申請，期間法庭索取感化及社會服務令報告量刑，被告繼續保釋。

被告陳志明（32歲，廚師）承認於去年12月4日在青衣長青邨青榕樓外迴旋處的公眾地方，將一個塑膠圍欄及一個黃色道路安全閃燈留在路上。

控方指損毀安全燈價值50元

辯方求情透露被告在內地出生，4歲左右來港。案發時他正出門上班，當時已有人拆除涉案的物件，被告出於對政制的不滿及受到社會氣氛影響，衝動下拋擲欄杆及閃燈，事件中無人或車被擊中。被告願意就損毀的閃燈賠償，該燈價值50元。辯方指被告不是為了私利犯案，但明白這非犯事的藉口，望法庭考慮社會服務令及感化令。他又提到飲食業受疫情及禁堂食令影響，被告的餐廳要轉做外賣生意。

被告穿黑衣拋物到馬路

案情指，警方清晨約5時接報指馬路被堵，到場後見到穿著黑色衣物的被告，把塑膠圍欄及黃色道路安全閃燈拋向路中，該閃燈因而損壞。警方下車追捕，在青榕樓外制服被告，而被毀的閃燈屬於附近地盤的工程公司。

案件編號：WKCC4485/2019