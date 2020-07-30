九巴屯門元朗天水圍雙向分段收費8.8實施　設28部拍卡機領優惠

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九巴早前獲批於新界西17條屯門、元朗及天水圍的巴士路線，推出雙向分段收費優惠，並於8月8日起實施。九龍今日﹙30日﹚表示，在新分段收費計劃下，所有持有效八達通卡（九巴月票除外）的乘客，上車時要先繳付全程車費，下車後在拍卡機拍卡，便可自動將部分車資退回八達通內。九巴續指，會於3區28個車站，設領取分段優惠的八達通拍卡機。

九巴早前獲批於新界西17條屯門、元朗及天水圍的巴士路線，推出雙向分段收費優惠，並於8月8日起實施。（黃偉倫攝）

九巴表示，巴士車資一般以上車點與終點站的距離，作收費標準，越近終點上車，車費會按不同的收費區域遞減，不過即使乘客中途下車，車資仍以上車點與路線終點站的距離為準。九巴續稱，今次成功克服客觀環境的限制，在有電力供應的巴士站裝設拍卡機，成功落實區域性雙向分段收費，紓緩乘客的交通費負擔。

以路線268C為例，由朗屏站前往觀塘碼頭的全程車費為18.4元，若乘客於元朗區內中途站下車，拍卡後可獲退回14.1元，即實際只需支付4.3元車費。 

九巴指，拍卡機位置分佈在區內多個巴士站，包括華都花園、同樂街、元朗（西）總站、形點1、形點2、元朗站、天耀邨耀民樓及天祐苑等，一共有28部機，當中13部於元朗、5部於屯門，及10部於天水圍。

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