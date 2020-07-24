新冠肺炎｜九巴申減班次　等候時間多五分鐘　零星乘客不戴口罩

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪今早（24日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，不同路線的巴士客量下跌三至五成，「返工線」如西北區去九龍東及港島的影響較大，有車長向公司反映「未試過（少人得）咁恐怖」。九巴正申請調減巴士班次 ，減班後繁忙及日間非繁忙等候時間會延長最多五分鐘。 被問到市民在車上戴口罩的情況，林子豪說大部份市民都很自律，出動車長勸喻的次數零星，每日只有個位數，而報警求助個案更少。

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林子豪稱，九巴正申請調減巴士班次 ，減班後繁忙及日間非繁忙等候時間會延長最多五分鐘。他認為，港人對疫情反彈的緊張程度比首波疫情更甚，市民已減少外出，加上不少公司重推在家工作，不同路線的客量下跌三至五成。而「返工線」如西北區去九龍東及港島的跌幅較大，有車長向公司反映客流稀少，「未試過咁恐怖」。

九巴在疫情爆發初期，2月已一度減班，當時九巴APP的顯示到站時間，常與真實情況有出入，惹市民不滿。林子豪表示，上次調減班次的決定倉促，承認操作上有所不足，希望這次能改善，盡量減低對市民的影響。這次減班後，他期望每輛巴士的客量不多於七成，人人有位坐。

被問到市民在車上戴口罩的情況，林子豪說大部份市民都很自律，出動車長勸喻的次數零星，每日只有個位數，而報警求助個案更少。