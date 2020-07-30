新冠肺炎｜市民稱食飯要有瓦遮頭　相信因一場雨令政府放寬堂食

全日禁止堂食昨天（29日）實施，政府今日即宣布基於措施為上班僱員帶來不便和困難，明天將恢復食肆由早上5時至傍晚5時59分堂食，每枱上限為二人。有食肆批評，政府施政混亂，但同時歡迎放寬措施。有市民形容，昨日一場雨令政府恢復堂食。

食肆全日禁止堂食規例實施第二日，不少市民於午飯時分在黃大仙一個公園用餐。（歐嘉樂攝）

全日禁止堂食昨起（29日）實施，兩日內政府就宣布，基於措施為上班僱員帶來不便和困難，明天將恢復食肆，由早上5時至傍晚5時59分堂食，每枱上限為二人。人數不得多於通常座位數目一半，枱與枱之間須維持至少1.5米距離。

茶餐廳老闆余先生批評政府施政混亂，「好又佢講壞又佢講」，認為禁止堂食沒有控制疫情的作用。（歐嘉樂攝）

黃大仙有食肆乾脆關門，只做外賣。有食肆贊成放寬措施，歡迎政府恢復堂食，認為生意會好轉。茶餐廳老闆余先生指，禁堂食生效後，這兩日生意跌至原來的一成，「咁搞法無得做」。他認為，浪費燈油火蠟，但不得不開門營業，畢竟要交租金，直言都「頂唔順」。

余先生又反映，這兩天聽到不少怨言，顧客中10個有8個投訴「都唔知去邊去食」，指「我地幾十歲就話（路邊用膳）無所謂，好多年輕人介意」。他批評政府施政混亂，「好又佢講，壞又佢講」，認為禁止堂食沒有控制疫情的作用，反問為何政府又容許市民乘搭地鐵和巴士，出現多人擠逼的情況，對公共衛生造成風險。

黃女士和友人在公園用膳，表示難找地方，「麵係隔幾條街買咗，落到嚟都淋曬」。（陳家怡攝）

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在黃大仙一個公園用膳的黃女士支持恢復食肆堂食，「地盤工人同做生意嘅唔洗咁慘」。她說放寬措施讓地盤工人不用在酷熱天氣午餐，他們工作已全日暴曬，連午飯那一小時也要曬。她認為「街邊圍住食衰過堂食，街邊咁熱，啲菌仲易傳染」，限制二人一枱在餐廳堂食的風險反而較低。

黃女士沒有打算去社區中心用餐，亦不清楚附近社區中心的位置，稱「又係咁多人，人流仲雜」。她和友人葉女士在公園用膳，表示難找地方，「麵係隔幾條街買咗，落到嚟都淋曬」。葉女士認為是昨天中午的一場雨令市民午餐狼狽，導致政府放寬措施，「食飯要有瓦遮頭」。