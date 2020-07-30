教育局推中華經典名句推廣活動　將於巴士、港鐵展示名句添正能量

教育局六月起推出為期一年的「中華經典名句推廣活動」，首席教育主任（課程發展）梁柏偉今日（30日）在教育局網誌「局中人語」撰文，指透過精選中華經典名句，讓學生及公眾認識中華文化精粹，吸收傳統經典智慧，培養良好品德情操和國民身分認同。 梁柏偉指，局方除製作一批附有不同經典名句的通訊程式表情圖像，本周起安排巴士車身上展示名句宣傳，稍後亦會在港鐵燈箱張貼海報，希望為大眾生活增添正能量。

首席教育主任（課程發展）梁柏偉今日以「多讀經典名句 認識中華文化」為題，在「局中人語」撰文表示，中華經典名句是國家數千年文化的結晶，富於哲理，包含修身、求學、做人、處事之道，集合了文學、文化和品德情意的學習，而經典名句是閱讀經典作品的切入點。

名句具教育意義和啟迪作用

梁柏偉指，由前線中小學校長和教師組成的「中華經典名句推廣活動工作小組」，按「堅毅明志、尊重包容、公正誠信、仁民愛物、責任承擔和勤勉好學」六個主題，精選首階段的中華經典名句四十則，鼓勵學生誦讀、理解和背誦，培養品德。梁指，所選的名句，來自先秦至清代的經典作品，文句簡練，意蘊深遠，具教育意義和啟迪作用。

梁指，為達到古今結合，引發學生和公眾對中華經典名句的關注和興趣，製作了一批通訊程式表情圖像，讓大眾在日常生活中傳送不同經典名句。由上月至８月，局方會將經典名句帶進社區，繼早前在不同區域的巴士站燈箱宣傳，本周起在巴士車身上展示，稍後亦會在港鐵燈箱張貼海報，希望為大眾的生活增添正能量；同時會印製中華經典名句小冊子及製作文具，於9月至10月送予學校，並會舉辦中小學學生比賽。另外，為讓學生透徹理解經典名句的意義，局方邀請專家學者和前線教師，為精選的四十則經典名句撰寫中、小學版本的「釋義與應用」等。