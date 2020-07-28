雙非潮結束　教育局明年起分階段重新實施小班教學　增11小學推行

教育局自2009/10學年起，在公營小學的小一班級開始逐步推行小班教學。然而，由於「雙非」兒童大增，導致小學適齡學童人數於2013/14學年起大幅增加，至2018/19學年達至高峰，在該段時間部分學校甚至超收學生，開設俗稱「大肚班」的額外班別。 「雙非」截龍後，近年小學適齡學童人數逐漸回落。教育局首席教育主任蔡浩斌今日（28日）表示，經詳細審視及與學界溝通後，當局於2021/22學年開始分階段安排符合條件的小學實施小班教學，第一階段將有11所公營小學同步實施。

教育局今日（28日）表示，當局於2021/22學年開始分階段安排符合條件的小學實施小班教學，第一階段將有11所公營小學同步實施。（資料圖片）

教育局自2009/10學年起，在公營小學的小一班級開始逐步推行小班教學，現時約有340所學校參加，佔全港公營小學總數近八成。教育局首席教育主任蔡浩斌今日在該局「局中人語」網誌撰文，指由於小學適齡學童人數於2013/14學年開始短暫大幅增加，並於2018/19學年達至高峰，為了預留充足的學位應付需求，因此在該段時期未有更多學校參加小班教學。

蔡浩斌續指，按照現時小一學齡人口推算，整體小一學位需求已由高峰回落，並逐漸達至穩定水平，當局與業界均相信這提供有利條件，讓更多學校實施小班教學，優化學與教。

過去一年，教育局評估各學校網的課室供求情況，經詳細審視及與學界溝通後，當局在2021/22學年開始分階段安排符合條件的小學實施小班教學，第一階段將有11所公營小學同步實施小班教學。

教育局今日已發信予上述學校，闡述有關安排及相關的支援措施，包括特別為學校舉辦小班教學到校教師發展工作坊、邁向小班教學經驗分享會及預留名額讓學校參加小班教學專業發展活動，以協助學校順利實施小班教學。蔡浩斌表示，會繼續定期檢視各地區及校網的情況，與相關學校及辦學團體緊密聯繫，有秩序地落實小班教學。