新冠肺炎｜護士總工會：內地醫護馳援屬非常舉措　應放下傲慢偏見

新型肺炎疫情襲港，早前有報道引述消息稱，港府要求中央派內地醫護到港協助抗疫，消息引發連串爭議。 香港護士總工會昨（30日）向全體醫護人員發緊急呼籲，稱醫護應放下政見及顏色，同心抗疫，醫護應明白內地醫護馳援屬非常舉措，絕非「搶飯碗」，而邏輯上中央若派員馳援，內地同行必為優秀的醫護，醫護應放下傲慢和偏見並平等對待。

護士總工會呼籲香港醫護應正向面對內地同行或馳援抗疫一事。（資料圖片／余俊亮攝）

香港護士總工會就內地醫護或「馳援」到港一事，向全體醫療人員發緊急呼籲，工會稱醫護應理解專業操守要求「去政治化」，應放下政見及顏色同心抗疫；工會又認為，應以正向開放態度對待事件，以有利抗疫及社會穩定為最大考量。

工會續指，醫護應明白內地同行「逆行馳援香港屬非常舉措」，絕非「搶飯碗」，將在疫情受控時功成身退，醫護亦應明白邏輯上，中央若派員抵港，必為優秀醫護，香港醫療人員應放下傲慢和偏見，平等對待有抗疫經驗的內地醫護。

工會顧問、前護士管理局成員黃河曾建議，可以安排內地同行在方艙醫院工作，不與香港醫護混雜，「只接受同為內地醫護人員的垂直領導，只使用內地的醫療制度」。工會的聲明稱，該建議可予考慮，全體醫護應實事求是看待內地醫護或面對的實際問題，尋求可行措施令抗疫工作得以順利進行。