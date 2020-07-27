中聯辦：隨時應港府請求提供支持　斥有人對內地醫護充滿傲慢偏見

《香港商報》日前引述消息指，行政長官林鄭月娥已向中央求助，當香港疫情惡化，醫療系統不堪負荷，即緊急調動內地醫務來港協助。醫學會會長蔡堅則表示，本地公院醫生用英文寫病歷及輸入資料，而內地醫護講普通話、寫簡體字，料難以合作。 中聯辦發言人昨（26日）表示，中央政府高度重視近期香港新冠肺炎疫情高發，高度關心香港同胞生命安全和身體健康，將隨時應特區政府請求提供一切必要的支持。發言人又不點名批評蔡堅的言論，指香港有人無端質疑「相關做法不符合本港法例和專業守則」、「內地醫護人員無法以英文溝通」，對內地同業充滿傲慢和偏見。

中聯辦指，近期香港疫情明顯反彈高發，社區爆发一觸即發，只要特區方面有需要，中央將在醫用物資、醫療設施設備等方面提供大力援助。（資料圖片／鄭子峰攝）

中聯辦指，近期香港疫情明顯反彈高發，連續5天每日確診個案百宗以上，社區爆發一觸即發，香港疫情防控處在緊要關口。為了應對香港疫情大幅反彈，中央明確表示，將支持香港提高核酸檢測能力、協助建設「方艙醫院」等。只要特區方面有需要，中央將在醫用物資、醫療設施設備等方面提供大力援助。

中聯辦表示，新冠疫情爆發後，國家在全球範圍內率先取得抗疫防疫重大勝利，正當香港市民期盼在中央政府幫助下迅速從源頭上阻隔疫情傳播之時，香港有少數人置廣大市民生命安危不顧，拋出各式各樣奇談怪論，令人感到震驚與不恥。有人無端質疑「相關做法不符合本港法例和專業守則」、「內地醫護人員無法以英文溝通」，對內地同業充滿傲慢和偏見。

發言人又斥，有人罔顧香港醫療體系和前線醫護人員承受的巨大壓力，謊稱「本港醫療資源和人手充足，無需內地支援」，這顯然是別有用心地自欺欺人；有人甚至說「內地醫療團隊會把港人基因樣本送往內地」、「內地機構的診斷中心可能播疫」，是毫無底線的造謠構陷。發言人認為，這些論調是有著明顯政治圖謀的，「在一些人的眼裡，廣大市民生命健康並不重要，製造政治區隔和保護一己私利才最重要。」

中聯辦強調，救人勝救火。中央政府將繼續密切關注香港的疫情發展，與特區政府保持緊密溝通，視特區需要進一步提供一切必要的支持和協助。