香港電台｜顧委會任內最後會議　國安法實施後港台約章不作修改

港台顧問委員會今日（31日）召開第55次會議，亦是今屆顧委會最後一次的會議。顧委員主席陳建強表示，會上處理律師何君堯對《鑑鏘集》的投訴信，強調顧委會的職能不能夠決定是否要《鏗鏘集》停播，而《頭條新聞》的檢討將於9月開始。 另外，會上也有討論港台在《國安法》下的角色，廣播處長梁家榮認為現時的《香港電台約章》能夠處理，不需要修改。顧委會認為，港台有責任教育市民認識《國安法》。

港台顧問委員會根據《港台約章》成立工作小組，研究如何令港台節目符合約章。陳建強稱，在最後一次例行會議上有討論工作小組提出的對港台編輯方針，整個會議只是提出方向性的建議，不干擾港台日常工作及人事問題。

工作小組將會與港台的管理層加強溝通。陳建強說：「我哋連言論自由都有，無規限都有討論，係咪要小心，如誹謗法等。」

《頭條新聞》檢討工作會在9月正式展開

《頭條新聞》的檢討備受關注，陳建強透露顧委會有了解事件。由於受疫情影響，有關的檢討工作會在9月正式展開，檢討包括人手、製作程序、表達方式等是否按《節目製作人員守則》下進行。若顧委會受邀請，他們樂意分享看法。

另外，顧委會也有討論《國安法》下港台的角色。港台是公營廣播機構，顧委會認為港台在《國安法》的第九及第十條下，有責任協助政府做推廣、教育工作。

陳建強稱，梁家榮在會上有正面回覆，「佢覺得約章同守則係足夠（應）對新嘅法例要求」，不需要進行修改，顧委員對梁的回應感「放心」。

律師何君堯早前致涵顧委員，討論《鑑鏘集》的內容，不滿節目出現對他個人有批評。陳建強指，顧委會不處理投訴，將事件如實向梁家榮反映，不會作評論。梁家榮理解，節目僅有半小時內容難做平衡，但欣賞記者在節目中的禮貌。

顧委會最後向廣播處長提出四點方向建議，分別為一：加強內部監管，第二：信譽風險管理，第三：領導管理，及第四：促進與顧委會溝通。同時，顧委會亦有談及《左右紅藍綠》的投訴，批評梁家榮在落實《港台約章》上有落差。梁家榮會上回應，指重視顧委會提出的四點方向建議。

何君堯是現任新界西立法會議員，已報名參選競逐連任。其他報名名單一覽：

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廣播處長梁家榮不再與政府續約，其任期將於下年8月屆滿。（梁鵬威攝）

對於政府今日刊登廣告公開招聘下任廣播處長，而現任廣播處長梁家榮早前表示不續約，其任期將於來年8月屆滿。陳建強表示，今日例行會議沒有涉及人事，但認為廣播處長最重要能夠確守《香港電台約章》；至於人選方面，他稱應交由商經局決定，他個人坦言處長一職並不容易。

梁家榮會後無回應記者提問，機構傳訊組總監伍曼儀指「處長想佢70歲時唔使返工。」是否受壓離任，伍曼儀以「唔關事」作回應，強調梁家榮的合約明年完滿，他早已得悉自己會退任及會作出新的招聘，「據我所知，佢上次簽約都話『我70歲唔返㗎啦』。」