頭條新聞｜主持曾志豪對下季打定輸數　王喜不反對他人提司法覆核

香港電台節目《頭條新聞》被裁決辱警風波持續，港台顧問委員會今（21日）與商經局局長邱騰華會晤，商討履行《港台約章》使命詳情。 《頭條新聞》主持之一曾志豪在商台《在晴朗的一天出發》受訪時表明，憂慮打壓陸續有來，又質疑局方將警隊定位為「社會地位」是不合理，因《電視節目守則》本身條文僅旨在保護種族、膚色及傷殘等弱勢群體，擔心日後難再針砭時弊，包括將人大政協比喻為「政治花瓶」及「橡皮圖章」。 他又指，將用「非常時期、恆常做法」完成尚餘的五集節目，亦會按既有標準撰稿，但不敢保證會否再遇阻濟，亦坦言對下季節目已經「打定輸數」。

曾志豪（右）及吳志森（左）是《頭條新聞》主持人。（資料圖片）

有31年歷史、以嬉笑怒罵方式諷刺時弊的港台節目《頭條新聞》，本季全數播出後或面臨停播。通訊局日前裁定節目其中一集污衊及侮辱警方等投訴成立，向港台發出警告。港台應商經局要求，向因連串事件引起對港台不滿的人及感到被冒犯的警察致歉，又稱接受裁決並嚴肅跟進。港台機構傳訊組總監伍曼儀指，本季《頭條新聞》播出後暫停製作，會即時展開檢討。

王喜質疑警方對號入座

節目中設有「驚方訊息」環節，商經局認為主持王喜裝扮成警務人員，並以廢物膠袋裹着頸和雙手，從大型垃圾桶冒出等行為，是對警的惡意描繪，侮辱警隊及傳達偏見。王喜反駁指，節目屬政治諷刺節目，質疑警方對號入座，「咩人先有資格侮辱警方？」他又指，《驚訊》主持「忠勇毅」只是站於垃圾桶內，「一件藝術品，唔同人有唔同理解」。

王喜又指，不反對任何人向通訊局提司法覆核，但他目前不會。

《頭條新聞》主持之一曾志豪則相信，打壓陸續有來，王喜並非最後一根稻草，「呢個係幾陰濕做法，只係第一步。」他又對商經局將警隊定性為特定社會群體不明所以，因有關條文定義過往只包括種族、膚色及傷殘，惟警隊僅屬職業，兩者並不相符，他又舉例指平日會將人大政協比喻為「政治花瓶」、「橡皮圖章」，「咁係咪以後都唔需要做？」

曾志豪：用非常時期、恆常做法面對

曾志豪指，今季節目尚餘五集，自己將用「非常時期、恆常做法」面對，又直言無犯其所述的錯誤，將繼續按既有方式撰稿，「會用一向標準審稿把關，都會有自己底線唔可以過界」。至於能否如期完成本季餘下五集，他直言不敢保證，因不知內容會否再次引起「極度不滿」，更遑論下季節目，「(未來一季)小弟已經打定輸數。」

他又稱，自己與另一主持人吳志森並不喜歡於節目中涵蓋警隊內容，「因為講親佢（警隊），都要伴隨衝突場面」，他又指，雨傘運動同樣有七警事件、「手臂延伸」等，但當時市民仍然相信監警會等監察機制，惟時下局勢未能達到同樣效果，遂需透過節目大篇幅表達，「無人鐘意咁做，但唔到我控制」。會否擔心其他港台節目步後塵？曾直指擔心，因不知局方打壓會否食髓知味，他憂慮未來將整頓港台公務員隊伍，又透露目前內部士氣低沉。