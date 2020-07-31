康泰旅行社被申請清盤　回應稱屬資金轉賬導至延誤 　相信可解決

康泰旅行社昨（30日）遭債主入稟高等法院申請清盤。根據司法機構網頁，法庭定於今年11月4日進行初步聆訊。康泰就被追討費用一事回應稱，屬資金轉賬原因導致時間延誤，並稱已經準備好付款資金，相信很快可與相關公司解決問題，又重申康泰財務穩健。

呈請人為Webport Limited（trading as RTS），要求康泰旅行社有限公司清盤，呈請人於昨日(30日)向高等法院提出呈請。根據RTS的網頁，呈請公司主要為到北歐旅遊的旅行團安排行程，有關目的地包括芬蘭、瑞典、挪威等。

康泰稱可保持財務穩健

康泰發言人回應稱，對於旅遊公司追討費用一事，屬資金轉賬在途原因導致時間延誤問題，他們已經準備好付款資金，相信很快可與相關公司解決問題。

至於有報導指本司遭旅遊公司入稟追討費用一事，康泰旅行社表示，新冠肺炎重挫旅遊業，讓旅遊業步入寒冬接近7個月，然而公司仍可保持財務穩健，股東方亦會全力支持。面對如此疫境，我們仍然樂觀和堅強面對難關，積極求新求變，從危難中找尋機遇。

康泰現由海航旗下公司擁有

康泰旅行社於1966年在香港成立，是香港歷史最悠久的旅行社之一，並有多間分社，除有辦到各地的旅行團，亦有為自遊行、郵輪、機票、酒店、遊學服務及海外婚禮等代訂服務。

根據公司註冊處資料，康泰原本的兩名董事黃士心及黃進達父子，已於去年的2月14日情人節，辭任康泰旅行社董事。而康泰的股權，亦早於2011年轉讓予具海航背景的「勝投國際」，而黃氏父子去年已撤出所有康泰旅行社。海航旗下的凱撒旅業（深：000796），於去年12月以1.16億元全面收購康泰。

案件編號：HCCW243/2002