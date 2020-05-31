康泰生物董事長杜偉民離婚　妻獲分235億元股份　分手費創A股最貴

5月29日（上周五）晚上，A股出現一宗天價離婚案。據內媒報道，中國乙型肝炎疫苗龍頭、市值近千億人民幣的「康泰生物」的董事長杜偉民離婚，並將1.61億股公司股份，即佔公司總股本23.99%的股份分割予前妻袁莉萍。 按最新收市價計算，分割的1.61億股份市值達235億元（人民幣，下同），創下了A股史上最貴「分手費」。

根據康泰生物公告，其董事長因解除婚姻關係進行財產分割。杜偉民直接持有的公司股份3.45億股，佔公司股份總數51.26%。因為接觸婚姻關係進行財產分割，杜偉民擬將佔比23.99%的股份分割過戶到前妻袁莉萍名下。在此之前，袁莉萍不持有公司股權。

根據康泰生物上周五（29日）收市價146元/股計算，公司總市值為981.8億，而袁莉萍分割的1.61億股份市值為235億元，這幾乎是有公告可查的A股離婚案中分手費最高的紀錄。而分割過戶之後，杜偉民直接持有的公司股份佔比由51.26%變為27.27%。

公告又顯示，袁莉萍將所持股份的表決權等股東權利委託給杜偉民，建立一致行動關係，雙方簽署了《一致行動人與表決權委託協議》。此舉也保證了杜偉民對康泰生物的實際控制權，對此，康泰生物表示，此次權益變動並不導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

康泰生物成立於1988年，主要從事生物製品的研發、生產和銷售。2008年，康泰生物進行資本重組，註冊資本3.57億。公司主營業務為人用疫苗的研發、生產和銷售，產品種類涵蓋免疫規劃和非免疫規劃疫苗，目前主要產品有重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）、b型流感嗜血桿菌結合疫苗、麻疹風疹聯合減毒活疫苗、無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯合疫苗、23價肺炎球菌多糖疫苗等產品。

康泰生物主營業務為人用疫苗的研發、生產和銷售，產品種類涵蓋免疫規劃和非免疫規劃疫苗。（網絡圖片）

兩人均持香港身分證 女方具加拿大國籍

內媒報道指，杜偉民今年57歲，持有香港居民身分證及加拿大永久居留權。加拿大籍的袁莉萍則49歲，同樣持有香港身分證。杜偉民是江西人，從小家庭貧困，曾在江西省衛生防疫站工作多年。1993年成為一名疫苗營銷業務員。杜偉民的發家史一直圍繞疫苗，曾被稱為「國產疫苗操盤者」，他先後就職於長春生物製品研究所、長春長生生物科技股份有限公司等，主要從事疫苗銷售的工作。

2008年，杜偉民通過產權交易所購買了康泰生物的大部分股份，成為康泰生物實際控制人。當年9月，康泰生物與北京民海生物科技有限公司（下稱民海生物）實現戰略性重組。此後一番資本運作之後，康泰生物於2017年上市，股價持續上升。

關於袁莉萍的公開資料不多，從以往公告來看，袁莉萍也參與具體的經營活動。袁莉萍2010年3月至2012年11月任民海生物稽核部主管、經理；2012年12月至2015年3月任康泰生物副總經理；2011年5月起擔任康泰生物董事，2017年3月起任民海生物副總經理。康泰生物2018年年度報告顯示，袁莉萍2018年8月董事任期屆滿未連任後，未在康泰生物擔任其他職務。

（深圳大件事/《界面新聞》）