刑事檢控專員辭職｜律政司人員震驚　梁卓然未沾手國安案件惹疑慮

刑事檢控專員梁卓然今日傍晚突向同事發出電郵，宣布他已辭職並會在年底離任，更直言與律政司司長鄭若驊意見不合。有在律政司工作的人員稱，收到這訊息後感到非常震驚，甚至可以形容為震憾，特別是梁在電郵中提到他並未有參與任何與《國安法》相關的案件，更令人擔心律政司內的檢控部門，是否仍享有檢控的獨立性。

刑事檢控專員梁卓然稱與律政司司長鄭若驊意見不合，決定辭職，年底離任。（資料圖片）

律政司主力刑事案件部門的同事，傍晚約6時許收到梁卓然發出的電郵。有人收到都感到很震憾，亦很尊重梁的決定，有人形容梁卓然是一個很有原則及尊嚴的人，覺得他作出這決定很勇攻，亦很尊重其做法。

梁自稱無參與國案法案件令人擔心

然而亦有人稱，對於梁在電郵中透露他沒有被要求處理任何《國安法》相關案件，令他們感到疑慮，因為以律政司的架構，任何刑事檢控，都會經由刑事檢控部門作決定，而根據英國的司法傳統，相等於律政司司長職位的官員，雖然是管理整個律政司，卻甚少干涉檢控部門的決定，以確保檢控部門的獨立性，司長的角色，只會在特殊情況下作提點，不會每單案件、或每個決定都過問。

然而現在連身為刑事檢控專員的梁卓然，亦稱連他也未被要求協助或參與《國安法》相關的案件，更令人擔心檢控部門是否仍享有其獨立性，有關案件最終會由誰「拍板」提出檢控，仍然是個迷。

刑事檢控專員梁卓然今日發出內部電郵，稱與律政司司長鄭若驊在刑事檢控科的運作上有不咬弦地方。（羅君豪攝）

無公布哪些同事將處理《國安法》案件

亦有律政司工作的人員指，去年連續多月的示威事件，引發數以百計的刑事案，都由一個名為「特別職務」（Special Team）的小組處理，由於案件實在太多，不少原本並非主力處理刑事審訊的同事，亦被要求協助，同事均疲於奔命，經常要超時工作。但在《國安法》通過後，誰會被調派去處理《國安法》的案件，或會由那個部門的同事負責，至今仍沒有正式公布。