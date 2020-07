刑事檢控專員梁卓然今日(31日)向律政司發內部電郵,並於本周初向律政司請辭,於今年底離任刑事檢控科。據了解,他在致同事的電郵中稱,他和律政司司長鄭若驊在刑事檢控科的運作上,有不咬弦地方(do not see eye to eye with the SJ on the running of PD),情況一直未有改善,故此決定辭職,結束25年在刑事檢控科工作。

律政司司長鄭若驊出席今日晚上6時記者會期間,亦證實收到梁卓然的請辭。《香港01》已向律政司辦公室查詢事宜,尚待回覆。