新冠肺炎｜一日五染病長者不治　港泰護老中心兩成確診院友死亡

確診患者死亡人數持續增加，醫院管理局今日（1日）公布四醫間院各有一名年患病長者不治，累計死亡人數增至31人；另有一名88歲男長者昨晚（7月31日）因氣促入院，未及檢測有結果已於今晨離世，列為初步確診病人，即累計將增至32人不治。 四名今日離世確診病人當中，編號1413男病人為慈雲山港泰護老中心院友，為該院第七名病歿院友，佔34名確診院友20%。全院只有3名院友無染病，但有一名院友的丈夫，疑每日到港泰探望妻子，雖是隔着玻璃門，但仍然染疫不治。

港泰護老中心共有34名院友確診新冠肺炎，當中7人病歿，比類高達20%。港泰群組共有45人，當中一名院友的丈夫也不治。（資料圖片／黃金棋攝）

瑪麗醫院下午公布，今日一名86歲確診新冠肺炎的男病人死亡，他為長期病患，無外遊紀錄，於7月11日開始咳嗽，由檢疫中心送院並確診新冠肺炎。病人入院後情況持續惡化，延至今日上午9時50分離世。

他是港泰護老中心34名確診院友其中一人，連同他共有7名病人離世，死亡率達兩成。

另外，一名病人為79歲女病人，居於柴灣興華(一)邨興翠樓，於7月29日因發燒及氣喘進入東區尤德夫人那打素醫院接受治療。病人情況持續轉差，並於今日下午2時31分離世。

連同上述個案，至今共有31名2019冠狀病毒確診病人於公立醫院離世。