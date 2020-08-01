新冠肺炎｜亞博方艙醫院今接收患者設500病床　醫護每日視像問診

本港新冠病毒肺炎第三波疫情未受控，確診個案料連續11日破百，公立醫院隔離病床壓力爆煲。醫院管理局今（8月1日）午啟用亞洲博覽館「方艙醫院」社區治療設施，一時左右接收首批患者。 天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，患者到場先需接受接受X光及心電圖等檢查，其後隔日照X光，每隔三日抽血，以及每日留深喉唾液作病毒測試。 醫院管理局總護士長梁明稱，館內共有八台自助維生指數機，讓患者每日自行量體溫、血壓、心跳及血含氧量。醫護人員亦會每日以視像形式為每名患者診症至少一次。

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今午約一時，至少四輛救護車駛至場館門外，接載首批患者到場接受治療。

亞博一號展館首先啟用作社區治療設施，能放置500張病床。男女病床之間設寬闊通道作「楚河漢界」，患者不得跨越。病格以隔板劃分，內有病床、書桌、檯燈、儲物櫃等設備。然而，隔板的上半部份是透明，並無簾幕供病人保障私隱。場館有加裝閉路電視，24小時有人監察不同病區的情況。館內亦有兩個病人休息室，提供電視機及梳化。

值得留意的是，今日展覽館內有病格附近出現滴水，形成地板有水灘。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業解釋，此情況或跟昨晚的大雨有關，將盡快找職員修理，其附近病床暫不會收症。

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李立業表示，亞博社區治療設施於今明兩天接收約30名病人。入院流程與醫院相似，當患者到達場館，會先在登記站登記，然後移步至毗鄰的X光室，接受X光、血液及心電圖等檢查。

倘患者的病情不穩定，出現肺花或氣促等情況，會被安排送公立醫院；病情穩定者則會留在病格中接受觀察治療。他續稱，患者在住院期間，會隔日接受X光檢查，每隔三日抽血，以及每日留深喉唾液作病毒測試。

醫院管理局總護士長梁明稱，在亞博留醫的病人自理能力較高，可自行量度維生指數。展覽館內共有8部自助維生指數機，讓患者量體溫、血壓、心跳及血含氧量。館外為中央控制中心，設大螢幕讓當值醫護人員監察每名病人的檢查結果。醫護亦在該處與救護人員及醫院聯繫。

保安人員監察閉路電視代替巡房

由於病人的情況相對穩定，梁明表示，醫護人員能減少巡視次數，每日以視像形式為每名患者診症至少一次，每次約15分鐘。中央控制中心有保安人員監察閉路電視，梁形容其「巡視效果比巡房更佳」。

人手方面，李立業稱，目前醫管局已調配14名醫生及50名護士，到場館輪更工作。他預料下周末的醫生人數會增至28名。場館門外有三格更衣室讓醫護人員穿著全套保護衣；場內近另一邊出口位置亦有更衣區，供他們卸下裝備後離開。

李立業強調，社區治療設施的人手全由醫管局調配，當中不涉及中央派員協助。至於中央派遣來港的核酸檢測先遣團隊會否到場支援，李表示末能回答。