新冠肺炎｜明愛醫院一內科醫生今初步確診　昨仍有上班照顧病人

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻。醫院管理局今日（1日）公布，明愛醫院一名男內科醫生今日初步確診，其一名家人昨日（7月31日）亦已確診。昨日是他最後上班日，當日仍有照顧病人，包括診症及身體檢查等。 被問到為何該醫生未有被列為緊密接觸者而須進行檢疫，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞解釋該醫生是「昨日番完工，家人昨晚先確診」，並強調該醫生工作時有戴上外科口罩；並多次指該醫生剛剛才初步確診，現時仍未有太多資料。

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何婉霞於今日的疫情記者會中透露，明愛醫院一名內科醫生今日初步確診。他今早喉嚨不適，故到急症室求醫，初步檢測呈陽性。她又指，該醫生一名家人昨日亦已確診。

何又指，該醫生工作期間有戴上外科口罩，亦有注意手部衞生，其工作會照顧住院病人，包括診症及身體檢查，最後上班日為昨日。被問到該醫生接觸多少病人、多少人因此須被列為緊密接觸者等，何婉霞強調由於個案剛剛確診，但「因為都好想快啲通報畀大家聽」。目前仍在進行接觸追蹤，料明日（2日）才可補充更多資料。

被問及有關傳播風險，何婉霞回應稱由於「啱啱嚟記者會之前檢測先初步陽性，所以未必即刻做到個案追蹤」；而在一般情況下，若確診者與接觸者亦有戴外科口罩，接觸者會被列為「其他接觸」，需進行醫學監測。