港鐵中標深圳市13號綫鐵路項目　項目涉資49.1億元人民幣

港鐵再次中標內地鐵路項目。港鐵今日（3日）宣布，旗下全資擁有的港鐵技術諮詢（深圳）有限公司，夥拍中鐵電氣化局集團，成功中標深圳市軌道交通13號綫的公私合營項目。港鐵指，是次工程項目涵蓋車輛、信號、自動售檢票系統等，總投資額約49.1億元人民幣，13號綫初步預料項目2023年投入服務。

深圳市13號綫全長約22.4公里，設有16個車站，初步預計於2023年投入服務。（港鐵圖片）

港鐵指，項目會由新成立的合資公司投資經營，港鐵技術諮詢與中鐵電氣化局各佔合資公司的83%及15%股權，其餘2%由深圳市政府的附屬公司持有，下一步將與深圳市政府簽署，項目投資、建設及為期30年的營運協議。

港鐵續指，項目總投資額約49.1億元人民幣，涵蓋車輛、信號、自動售檢票系統等機電設備及鋪軌工程，將以貸款及股本形式投資。至於13號綫的土建工程，則由深圳市地鐵集團負責出資建設。港鐵指，13號綫將會是深圳中部地區南北向骨幹線，全長約22.4公里，設有16個車站，初步料2023年投入服務。

港鐵行政總裁金澤培表示，榮幸可再次參與深圳鐵路項目，期待與深圳市地鐵集團合作，為深圳市民提供安全、可靠及高質素鐵路服務。