新冠肺炎｜港鐵：7.13至8.31都會票獲延長餘下車程　有效期40日

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（31日）連續第10天錄得超過100宗確診個案。政府7月中實施公務員在家工作安排，並呼籲私人機構按運作需要讓員工在家工作。 港鐵今日（31日）表示，因應相關措施，宣布延長港鐵都會票7月13日至8月31日期間屆滿的車程，相關乘客可於8月15日至10月14日期間，攜同該都會票前往指定的客務中心，換領一張餘下車程都會票，經啟用後有效期為40日。另外，亦會為全月通加強版乘客作出特別票務安排。

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需到指定客務中心辦理驗證

港鐵表示，理解部分乘客因在家工作的安排，以及其他不同原因減少外出。故宣布，港鐵都會票持有人倘持有今年7月13日至8月13日期間屆滿的港鐵都會票，可於8月15日至10月14日期間，攜同該都會票前往指定的港鐵車站客務中心，經驗證後會獲發一張載有餘下車程的都會票，該票須在發出14日內啟用，啟用後有效期40日。

倘乘客未能出示都會票，亦可提供相關收據、都會票編號或有效證明，職員將提供協助。

另外，於8月25日至9月7日期間，乘客倘於客務中心或MTR Mobile 購買9月份全通加強版，將獲增一張港鐵站商店港幣50元購物現金券或同等價值的便利店現金券。

而持有7月或8月份全月通加強版的乘客，倘不購買9月份全月通加強版，亦可換領一張港鐵站商店港幣50元購物現金券。

港鐵建議，乘客須注意疫情發展及考慮個人出行的安排，以決定購買都會票或全月通加強版的需要。