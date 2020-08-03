新冠肺炎｜理大、澳門科大等研疫苗一針已有抗體　將進行臨床試驗

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重。香港理工大學今日（3日） 宣布，與澳門科技大學及其他中國內地的院校合作研發疫苗，並取得突破性進展。該項研究發現，重組RBD蛋白疫苗在動物身上，可誘導有效的功能性中和抗體反應，帶來抗病毒的強大保護性免疫力。該研究近日於科學期刊《自然》上發表。 研究團隊預計很快可進行臨床試驗，而疫苗的生產成本比其他疫苗低，至目前為止，在動物實驗上暫時未見有太大副作用。團隊又多次強調，港府對疫苗態度積極，同樣認為是很大突破，團隊亦曾與創新及科技局局長薛永恒多次會面。目前，團隊已與台灣藥廠簽合同，將會預留800萬劑疫苗給港澳。

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動物注射疫苗後 7天或14天內可產生抗體反應

澳門科技大學醫學院教授張康表示，感染新冠病毒過程中最關鍵的步驟，是病毒利用其「刺突蛋白受體結合區域」（S-RBD），與宿主細胞受體血管緊張素轉化酶2（ACE2）結合，介導宿主細胞進入。研究團隊發現，以新冠病毒「刺突蛋白受體結合區域」作為靶點的重組疫苗，可於單劑注射後的7天或14天內，在鼠、兔子和猴子上可產生強烈而有效的抗體反應。實驗動物產生的免疫血清成功阻斷了受體結合區域（RBD）與宿主細胞血管緊張素轉化酶2（ACE2）的結合。

理大應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南表示，簡單而言病毒進入人體後其蛋白會黏着人體細胞受體，並進入細胞繁殖；而抗體則可黏着病毒冠狀蛋白，故不能與人體細胞結合。他比喻病毒有如鎖匙，而注射疫苗後產生的抗體可如「香口膠一樣黐實鎖匙，所以入唔到屋裡面破壞」。

劉又指，目前在動物實驗中，100%可成功產生抗體，「猴子打一針已經有極強免疫力」，但免疫力持續時間仍研究中。

團隊指與台灣藥廠簽合同，當中包括預留800萬劑給港澳。（資料圖片／李澤彤攝）

團隊已與港府會面 當局反應積極

劉耀南比較理大疫苗與其他新冠病毒疫苗，指部份疫苗有不少副作用，而其團隊研發的疫苗則在動物實驗中沒有明顯副作用；而內地有疫苗注射後所產生抗體數量不多，喉嚨及大便仍有病毒。他又相信，其疫苗成本遠較其他疫苗低。

被問到疫苗何時可進行臨床實驗及推出市場等，劉耀南僅回應指很快可進行臨床實驗，要待相關機構批准。研究團隊亦與台灣一間藥廠簽署合同，而條款包括要預留800萬劑予香港及澳門市民；另外亦有外國投資者表示希望可合作。他又透露，已與港府會面，包括薛永恒，當局亦認同是很大突破，反應亦很積極。