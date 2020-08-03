新冠肺炎｜許樹昌：衞生防護中心將建議預購疫苗　料明年疫情放緩

本港新冠肺炎疫情嚴峻，中央決定組建「內地核酸檢測支援隊」來港，其中7人「先遣隊」已於昨日（2日）抵達香港。許樹昌今日（3日）於商台節目《在晴朗的一天出發》指，香港欠缺人手和場地，認為內地團隊能協助本港增強檢測能力，相信可透過陸路從廣東省運送儀器，包括3級實驗室到港。他並預料，明年初將有疫苗供應，相信屆時疫情將會改善。

許樹昌指，明年初將有疫苗供應，相信屆時疫情將會改善。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌表示，衞生署的人手有限，即使24小時運作，仍需2至3日完成檢測，緊密接觸者的檢測結果亦因此滯後，情況並不理想。他指，本港過去12天連續超100宗個案，不明來歷個案的數量不少，檢測和隔離速度慢，將引致今波疫情無法熄滅，而政府局部措施生效，因此每日個案數量以橫向發展。

許指，本港欠缺人手和場地，認為內地團隊能協助增強檢測能力，相信可透過陸路從廣東省運送儀器，包括3級實驗室到港。他又指，亞博方艙醫院的床位間隔不足，冀臨時醫院以內地的規模興建，並趕及病毒於冬天活躍前建成。他指，雖然設施未必能長期使用，但相信設有獨立的房間及洗手間，亦能設置負氣壓系統，以增加彈性隔離中重症患者。

許樹昌指，亞博方艙醫院的床位間隔不足，冀新建的臨時醫院以內地的規模，趕及病毒於冬天活躍前建成。（梁鵬威攝）

呼籲私人機構讓員工在家工作

對於有其他專家推斷，本港8月單日個案將回落至個位數，許樹昌指「唔敢百分百話得」，呼籲私人機構配合政府讓員工在家工作。他解釋，最近仍有傳銷或建築公司出現群組，相信在家工作能減少群組爆發，又指傳銷公司應停止舉辦活動，否則「會出事」。

許樹昌指，目前難以一周內檢測全港約750萬港人，同時禁止自由走動。他建議集中為高危組別檢測，可分為地區和職業，如慈雲山、安老院工作人員、酒樓職員、物業管理等，強調自願檢測的市民勿掉以輕心︰「你記住今日陰性，唔代表聽日後日會冇事。」

但許續指，明年初將有疫苗供應，相信屆時疫情將會改善。他透露，衞生防護中心旗下的兩個科學委員會，將參考藥廠提供的數據，於8月中建議政府預購幾款疫苗，視乎不同藥廠的研發進度，決定是否急需落訂。他指，專家們會評估預購的數量，以及優先接種疫苗的高危組別，認為原則上與季節性流感相近。