新冠肺炎｜華昇董事華壽恩曾任DR實驗室總監　胡定旭：案件證人

政府上月中向三家公司購買核酸檢測服務，其中一間是內地公司華大基因旗下的華昇診斷中心有限公司。內地核算檢測支援的先遣成員，今日就在大埔工業邨的華大和華昇辦公室開會。 華昇有五名董事，除了三名華大的高層外，還有醫管局前主席胡定旭，以及醫務化驗師華壽恩。華壽恩曾在2012年DR醫學美容集團誤殺案中作供，案發時他是DR集團旗下實驗室總監。他回應傳媒查詢時指，他是案件證人，不涉及有關訴訟。

華壽恩於DR醫學美容集團誤殺案中作供

根據公司註冊處資料，華昇診斷中心有限公司，有五名董事，除了胡定旭外，還有身兼中國生物科技服務的聯席主席的劉小林（LIU Xiaolin），華大基因高層李寧（LI Ning），華大基因總經理尹燁（YIN Ye），以及本港註冊醫務化驗師華壽恩（WAH Sau Yan Michael）。除了李寧以中國護照登記外，其餘四人均以香港身份證登記。

華壽恩另一為人熟悉的身份，是他曾在2012年造成一死一傷一殘障的DR醫學美容集團誤殺案中作供。當時華壽恩是DR集團旗下的亞太幹細胞科研有限公司實驗室總監。

DR醫學美容集團誤殺案，三名被告（由左至右）：DR集團創辦人周向榮、實驗室技術員陳冠忠被裁定誤殺罪成，女醫生麥允齡則未達成裁決。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

作供時曾稱抽取幹細胞合理

DR誤殺案在2017年開審，華壽恩在2011至2013年任職，為公司申請臍帶血儲存的美國血庫協會認證，但到離職前都不成功。他作供時指，在任職期間曾經見過胎盤，以及從同事口中，知道公司從集團分店取血抽取幹細胞，他當時「覺得好合理」，但直至2012年10月4日發生CIK療程事故後，「我開始發覺以前認知都很含糊，原來有其他product（產品）。」

CIK療程，即案件關鍵的細胞因子誘導殺手細胞（Cytokine-induced killer cells）療程，是案件關鍵。經衛生署及警方聯同多名專家調查，發現DR集團在培養CIK療程的血製品時，無做細菌測試，沒有實驗室標準作業程序，亦沒有做測試的紀錄。最終DR集團創辦人周向榮、實驗室技術員陳冠忠被裁定誤殺罪成，而女醫生麥允齡則未達成裁決，要發還重審，仍在排期階段。

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華壽恩透過胡定旭發聲明：不牽扯法律訴訟

《香港01》記者向胡定旭查詢，華壽恩與DR案件的關係時，胡定旭轉發華壽恩的聲明，指他當時是案件證人，不牽扯任何與案件有關的法律訴訟。

華昇診斷董事、醫管局前主席胡定旭，現身大埔工業邨。（張浩維攝）

政府公布委託華昇後兩日 胡定旭才正式擔任董事

華昇診斷中心有限公司在今年6月9日成立，除胡定旭外，其他四名董事是創始成員，根據公司註冊處資料，胡定旭7月16日才正式擔任董事。

但7月14日，政府正式公布委託華昇做檢測，胡定旭已用董事身份接受傳媒訪問。胡定旭回應此事指，公司成立之初，已答應出任董事，因文書程序需時，才正式擔任。

胡定旭7月16日正式擔任華昇診斷董事，但他在7月14日已用此身份接受傳媒訪問。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

華昇大股東 為創業板上市公司

胡定旭、華壽恩同時出任6月才成立的「華昇跨組學中心有限公司」董事。

「華昇診斷中心」及「華昇跨組學中心」，股東和股份分佈相同，英屬處女島（BVI）註冊的「萬隆福國際有限公司」（Grande Fortune International Limited）佔60%股份，本港註冊的「華大基因健康科技（香港）有限公司」（BGI Health (HK) Company Limited）佔40%股份。

「萬隆福國際有限公司」是本港創業板上市的「中國生物科技服務」（8037）全資附屬公司；而「華大基因健康科技（香港）有限公司」的母公司，是深圳上市的華大基因（300676.SZ）子公司。