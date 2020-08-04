新冠肺炎｜內地先遣隊成員　視察華大基因及本地檢測機構

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，港澳辦指因應港府請求，中央政府決定派遣內地檢測人員到港。其中七人「先遣隊」隊員日前已抵港，並下榻九龍維景酒店。 今日（4日）早上約9時許，七名先遣隊成員乘坐酒店接駁車，前往位於大埔工業邨的「華大基因」公司。先遣隊成員抵達後沒有回應提問進入廠房內，在場有工作人員為先遣人員量度體溫。約於中午12時半，先遣隊成員轉到大埔太平工業園、華昇診斷中心的檢測中心視察。

約於中午12時半，先遣隊成員乘坐九龍維景酒店接駛車離開大埔工業邨。（張浩維攝）

七名先遣隊成員於周日（2日）抵港，昨日（3日）沒有外出。華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭昨日則乘私家車到達九龍維景酒店，隨行有4名男子，身穿寫上「Huo-Yan Laboratory（火眼實驗室）」字樣的白色上衣。逗留一個多小時，至上午約11時許，胡定旭離開酒店，未有回應在場傳媒查詢。

約於中午12時半，先遣隊成員乘坐九龍維景酒店接駛車離開大埔工業邨。眾人其後轉到大埔太平工業園、華昇診斷中心的檢測中心視察。

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至下午約1時，先遣隊成員進入太平工業園後，近10名於工業園工作的人士於大廈地下舉起標語，反對檢測中心於工業園內運作，該批人士又高呼「反對興建火眼實驗室、罔顧市民安全」等口號。

其中一名不願透露姓名的租戶表示，由於從新聞中得知今日專家到達視察，故藉此表達反對意見。她指因大廈是共用電梯，加上較舊，環境亦不佳，「電梯一開門已經見到個實驗室」，故十分擔心有傳播風險。該租戶又坦言十分無助，又指太平工業園與附近民居只是一街隔，「我哋唔係反對起實驗室，但唔係咁近民居嘅地方」，又指現時外賣、速遞亦不願意到該大廈，生活極受影響。

警員到場警告犯限聚令

其後大埔區議員文念志及陳振哲亦到場，期間一度遭工業園保安阻撓。文念志對記者指，據知檢測中心位於A座三樓全層，而檢測中心所在位置的業主亦已入稟法院。陳振哲就表示，大廈有食物供應商，加上未見大廈加強防疫措施，用作實驗室絕不適當 ，強調選址不應接近民居。至少10名警員到場，警告現場人士散開，否則會被票控。警員又對在場區議員指「𠵱家我話事，要票控你」。

下午到數家本地檢測機構

下午近2時，先遣隊成員繼續乘九龍維景酒店的接駁車，離開大埔太平工業園，並於近下午2時半抵達並進入觀塘海濱道宏基資本大廈。該大廈15樓為政府認可本地醫療檢測機構之一的金域檢驗(香港)有限公司。

於下午近4時，先遣隊成員抵達上環文咸東街的寶恆商業中心，其乘搭的升降機停在27樓，該處為政府認可的其中一所本地檢測機構「香港分子病理診斷中心」。記者至27樓視察，樓層指示牌顯示該層有兩間公司，一間為「凱普生物科技有限公司」，一間則為「香港分子病理診斷中心」。而「凱普生物科技有限公司」門外有公司名稱，同層另一公司門外僅寫明只限獲授權人士進入，未有標示公司名稱。

內地先遣隊成員於8月2日抵港，入住九龍維景酒店。（資料圖片／盧翊銘攝）

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