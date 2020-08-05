6.21包圍警總案｜黃之鋒林朗彥續不認罪　案件11月23日開審　

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥涉參與去年6月21日包圍警察總部事件，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪。周庭早前表示會承認煽惑及參與未經批准集結兩罪，黃及林則否認指控，案件今午（5日）於西九龍裁判法院進行預審。就黃之鋒和林朗彥的審訊，主任裁判官羅德泉排期至本年11月23日開審，料需時6天。而周庭的求情及判刑，則留待審訊後一併處理，期間3人續准保釋。

3名被告依次為黃之鋒(23歲）、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）。他們共同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們於去年6月21日在金鐘夏愨道，非法煽惑在場人士參與未經批准的集結。黃另被控「組織未經批准集結」罪，指他同日在灣仔警察總部正門外，組織未經批准集結。而「明知而參與未經批准集結」罪，則指黃及周同日在警總外參與未經批准的集結。

黃之鋒斥批評警方利用軟件破解手機 偷取資料呈堂

林朗彥在聆訊前形容，當日包圍警察總部是正義之舉，批評警方至今未有追究濫權的警員，並斥警方以「低裝無恥」的方法查看他和黃之鋒的手機，他與黃將會在庭上就此提出爭議。黃之鋒則道，警方擅自用以色列公司Cellebrite的軟件破解手機，偷取資料呈堂，違反程序公義。他又提到今天距「三罷」正好一年，期間政權不但推行了國安法，更提出大灣區投票，他已就此聯署反對。

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周庭望盡早判刑 主任裁判官認為審訊後處理較恰當

黃之鋒及周庭今由資深大律師駱應淦代表，林朗彥則由大律師譚俊傑代表。控方表示，就黃之鋒及林朗彥的審訊將會傳召17名證人，辯方會爭議WhatsApp記錄能否呈堂，其中林朗彥未有招認。資深大律師駱應淦透露，早前已表示會認罪的周庭，希望盡早判刑，但最終仍由法庭決定，主任裁判官羅德泉則認為留待審訊後處理較為恰當。

羅官將黃、林的案件排期至11月23日開審，料需時6天，周庭的求情及判刑則留待審訊後一併處理，期間3人續准保釋。

此外，3名被告申請每周往警署報到的次數由2次減為1次，獲羅官批准。

案件編號：WKCC2289/2020