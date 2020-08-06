沙中線｜疫情初期曾受影響　港鐵認過海段2022年首季通車有挑戰

港鐵沙中線工程屢傳醜聞，多次超支延誤。港鐵行政總裁金澤培今日（6日）於業績會上表示，沙中線過海段目標2022年第一季通車，但承認充滿挑戰。對於新冠肺炎對工程的影響，他表示，疫情初期在物料供應等方面，確實有短暫影響，但已克服相關困難。 另外，港鐵中期業績報告透露，港鐵已於今年5月，曾就北環線項目，向政府提交另一個地底走線方案建議書，惟未能披露具體詳情。

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金澤培表示，沙中線大圍至紅磡段已完成99.5%，預料屯馬線可於2021年第三季全線通車；紅磡至金鐘的過海段，則完成86.9%，目標在2022年第一季通車，但承認充滿挑戰。

對於疫情對工程的影響，金澤培表示，初期確對建材及設備供應有短暫影響，但之後已尋覓其他物料供應，問題已獲得解決。港鐵工程總監包立聲亦指，該影響並不大。

沙中綫工程項目管理費問題未完成磋商

政府早前拒絕向港鐵支付13.7億元的沙中線工程項目管理費，金澤培表示，仍就事宜與政府磋商，認為有不同層次的解決方法，並非一定要使用法律途徑。

至於新鐵路項目，金澤培表示，東涌線延線將改善大嶼山和香港核心區域的鐵路網絡，預計於2023年動工，目標在2029竣工；屯門南延綫則可加強屯馬線的覆蓋範圍，同樣料2023年動工，目標2030年竣工。包立聲表示，項目仍處於早期設計階段，目前進展良好，未受疫情影響。

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5月已交北環線新地底走線方案建議書

另外，港鐵中期業績報告透露，已於今年5月，就北環線項目，向政府提交另一個地底走線方案建議書；洪水橋站亦於同月提交建議書。港鐵又指，已向政府提交東九龍線及北港島線的項目建議書，由於兩者在走線和連接附近環境方面，將面對技術上的挑戰，因此正與政府合作，並根據其要求準備補充資料。至於南港島線（西段），港鐵表示正開始研究，希望2020年底前向政府提交建議書。