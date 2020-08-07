新冠肺炎｜外傭每日付最少50元住中介宿舍　工會︰政府應提供宿舍

本港新冠肺炎疫情持續，本周二（4日）新增一宗印傭個案，患者離開舊僱主後超過兩周發病。該名確診轉工印傭曾入住3間宿舍，最少曾與45人共住。其中一間為非住宅的商業大廈，另外兩間宿舍亦非持牌旅館。香港亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍表示，中介提供的宿舍每日收50至80元，為外傭能負擔的價錢，建議政府為外傭提供宿舍，以防進一步爆發疫情。灣仔區議會主席楊雪盈指，銅鑼灣及灣仔一帶的樓宇以商住混合較多，建議政府修改相關法例，為外傭宿舍的環境設立規限。

聽眾張先生指上周日曾到中環散步，發現交易廣場行人天橋、郵局外的街道等，鋪滿外傭的紙皮和帳篷，與昔日疫情前無分別。（資料圖片／張浩維攝）

香港亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍今早（7日）於港台節目《千禧年代》表示，目前本港中途宿舍或NGO的宿舍均已爆滿，指300至400呎的空間同住約30人，外傭在擠迫的環境下，難以保持社交距離。她指，外傭平均日薪僅150元，在轉工期間難以租住酒店，中介提供的宿舍每日收50至80元，為外傭能負擔的價錢。她建議政府除了提供檢測外，亦需為外傭提供宿舍，以防進一步爆發疫情，出現新加坡早前外勞群組的情況。

灣仔區議會主席楊雪盈亦於節目上指，銅鑼灣及灣仔一帶的樓宇以商廈為主，當中亦以商住混合較多，指地契的類型層出不窮，視乎如何注明。她認為，若政府執法不嚴格，牌照要求寬鬆，將容易漏網之魚。她亦指，外傭面對衛生及安全環境惡劣的宿舍，2015年曾有外傭被安排居住於露天宿舍，被墮下的石屎擊中而亡。 她建議政府修改相關法例，為外傭宿舍的環境設立規限。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 10 + 9 + 8

聽眾建議政府加強執法

聽眾張先生其後致電斥，政府的人群控制不力，指上周日曾到中環散步，發現交易廣場行人天橋、郵局外的街道等，鋪滿外傭的紙皮和帳篷，與昔日疫情前無分別，更有大量外傭在脫罩飲食和跳舞。他期望政府於本周末能重新步署，指派執法部門確保二人限聚令，確保市民安全，「唔係嘅話你驗到天光都冇用！」