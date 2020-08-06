直擊500呎外傭宿舍　10多名外傭共睡6張床褥　中介：住廿人亦常見

本地爆發第三波疫情，繼昨日（5日）有一名轉工印傭確診後，今日（6日）再多一名印傭初步確診，令人關注宿舍會否成為爆發群組。記者今日到位於北角舊大廈的外傭宿舍視察，居住人數約十多人，外傭需打地鋪睡覺，並共用廚房、洗手間等設施，負責人指自疫情爆發，已加強防疫措施，包括要求外傭在宿舍帶口罩。 有中介代表直言，由於現時不少外傭因疫情滯留在港，又有約滿外傭等，普遍宿舍出現廿人打地鋪的情況亦很常見，期望入境處可加快審批簽證，政府提供統一檢疫中心，或與僱主協商安排賓館。另外，有立法會議員認為勞工處應盡快聯同衞生防護中心，巡查外傭宿舍環境。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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受訪的外傭宿舍位於北角舊大廈低層，同層有老人院舍。記者現場所見，甫入門口便是廚房、鞋架，內部基本上一目瞭然，除了擺放雜物的士多房外，大廳放了6張床褥，近20個行李箱，外傭全坐在地上，主要玩手機、聊天打發時間，並有戴上口罩。屋內亦有不同政府海報，提醒她們要注意個人衛生，平日亦應盡量避免外出，桌面上亦擺放了口罩、探熱器等防疫用品，環境大致乾淨，雖然開了風扇，並打開了窗，但空氣亦略為侷促。



中介公司：外傭在宿舍需帶口罩

中介公司負責人陳小姐表示，宿舍單位大概500呎，連同水費、電費、膳食等，每月費用約2萬元。陳指，平日居住人數不定，人數介乎十多人，晚上2至3名外傭睡在同一床褥，現時留宿的是全是等待轉工的外傭。她又言，在疫情下作為中介亦感「頭痕」，只能盡量加強防疫措施，如自1月起已禁止外人出入，早晚清潔宿舍，呼籲外傭分開進食等，「但無計，廁所都一定要用，盡量清潔得好啲。」

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菲傭望加快審批簽證

菲傭Rodjean來港2年，7月時因合約期滿而需尋覓新僱主，現已住在宿舍接近一個月。她指，7月下旬向入境處交表申請簽證，至今大概等了兩個星期，不少朋友面臨相同處景，期望可盡快得到簽證，以投入工作。第三波疫情來勢洶洶，她亦明言感到相當擔心，日常會戴好口罩，多注重個人衛生，避免去人多的地方。

Rodjean期望可盡快得到簽證，以投入工作。（黃詠榆攝）

公會冀政府提供統一地方居住 加快審批簽證

香港僱傭公會主席陳東風指，昨日外傭宿舍爆疫的消息一出，業界亦有很大迴響，形容十分「震驚」，因牽涉人數眾多。昨晚收到近十名僱主查詢，要求轉工外傭先進行病毒檢測。對於有專家建議為宿舍的外傭進行病毒檢測，他認為可令僱主、外傭雙方更安心。



陳表示，是次到訪的宿舍環境已算好，解釋普遍宿舍大約300至500呎，容納10至20人不等，坦言大多宿舍不設床架，「因為容易有木蝨」，現時不少外傭因疫情滯留在港，又有約滿外傭等，20人打地鋪的情況亦很常見。他說，按照慣例，入境處審批新合約約需5至6星期，續約則需3星期，期望可加快處理。他認為，在現時疫情過渡期間，政府應提供統一檢疫中心，或與僱主協商，安排賓館。

香港僱傭公會主席陳東風指，昨日有外傭確診消息一出，即收到近十名僱主查詢，要求轉工外傭先進行檢測。（黃詠榆攝）

議員促巡查外傭宿舍環境

工黨立法會議員張超雄認為，外傭宿舍已變成爆疫危機之一，該群組的人數多達6000人，直言數目不少，而普遍宿舍環境狹窄，「仲逼過劏房」，認為勞工處介入規管是「責無旁貸」。張指，勞工處應盡快聯同衞生防護中心，巡查外傭宿舍，並提供消毒服務，若太擠逼應提供臨時處所，包括租用賓館、不適合用作檢疫用途的渡假營等，以減低宿舍爆發風險。