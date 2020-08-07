新冠肺炎｜外傭團體促政府提供住宿援助　倡為所有外傭做病毒檢測

本地爆發第三波疫情，近日有曾經居於外傭宿舍的印傭確診，令人關注宿舍會否成為爆發群組。亞洲移居人士聯盟及外勞事工中心今日（7日）召開記者會，提到宿舍環境並不理想，促請政府有需要外傭，提供免費住宿和食物援助。 另外，政府昨宣佈將為入住職業介紹所住宿設施的外傭，提供病毒檢測，聯盟倡擴展至所有人，包括港人以及所有外傭。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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亞洲移居人士聯盟發言人Sringatin指，受疫情影響，很多外傭滯留在港，惟入境處審批新簽證的時間，最少需4至6星期，有例子更長達3個月。曾入住中介公司宿舍的她表示，環境並不乾淨，人多擠逼，有人需睡在地上，很多人出入住所，認為政府應提供住所。



外勞事工中心社區關係主任唐曉昕則表示，歡迎政府為外傭宿舍提供檢測的決定，但認為計畫對象應擴展到所有人，包括香港市民、外傭。聯盟又促請政府有需要外傭，包括等待轉工、滯留在港的外傭，提供免費住宿和食物援助，並為新來港外傭提供免費隔離住宿。

亞洲移居人士聯盟發言人Sringatin促政府提供住宿援助。（資料圖片）

有僱主向外傭下「禁足令」



香港婦女勞工協會（女工會）總幹事胡美蓮認為,，由於政府審批簽證需時，令外傭要找住宿居住，促請加快處理簽證申請。胡指，直言疫情肆虐下，不少僱主下了「禁足令」，不讓外傭在周末外出，增加她們的精神壓力。她續指，而外傭自疫情以來，一直為不少家庭提供支援，認為社會應體諒，並向她們在防疫上提供支援。

政府昨日（6日）宣布，將為入住職業介紹所住宿設施的外傭提供病毒檢測。（資料圖片／黃詠榆攝）

議員倡開放度假營供入住



工黨立法會議員張超雄說，病毒測試難解決所有問題，政府應正視宿舍擠逼、不衛生的情況。他認為，勞工處應就這方面強監管，在疫情肆虐期間，建議政府可閞放有需要提供住宿，如不適合用作檢疫的渡假營，以紓緩宿舍擠逼情況，或讓外傭入住酒店、賓館。