政府今公開招聘約2000名文書助理　中四程度起薪點達1.3萬元

在疫情下本港率持續上升達6.2%，求職難度大增。公務員事務局今（7日）起公開招聘約2,000名文書助理，入職條件只需中四程度，校內成績中文及英文合格，中英文文書處理速度達每分鐘20至30字等，便可符合申請資格。職位起薪點為每月港幣13,735元，頂薪點為每月港幣24,070元。

公務員事務局今日起公開招聘約2,000位文書助理。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

公務員事務局今日起至本月20日，展開每兩年一度的文書助理招聘，招聘約2000人。根據政府職位空缺查詢系統資料，文書助理主助職能廣泛，涉及一般辦公室支援服務、人事、財務及會計、顧客服務、發牌及註冊、統計職務及資訊科技支援服務等一項或以上職責。

文書助理會被派往本港各區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技；或須不定時或輪班工作，並穿着制服當值。 起薪點為每月港幣13,735元，頂薪點至每月港幣24,070元。

入職條件方面，申請人香港永久性居民，學歷必須達中四程度，其中修讀科目應包括數學，或具備同等學歷。中四期終試、中五或以上任何一次考試的中文或英文須至少及格; 中四以上的考試成績，包括中學文憑考試或會考中國語文科或英國語文科取得2級或以上的成績等。

另外，中文文書處理速度每分鐘達20字，英文文書處理速度達每分鐘30字，並具備一般商業電腦軟件的應用知識。申請人須通過技能測驗，才會獲邀參加遴選面試。獲邀出席面試的申請人，須接受《基本法》認知測試，以口試形式進行。成功獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年，通過試用期後，可獲考慮長期聘用。

局方提醒，由於網上系統在臨近截止申請日期或會非常繁忙，申請人宜盡早遞交申請。