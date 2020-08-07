少年襲警罪成仍堅稱無辜　官接納建議判感化　寄語要珍惜機會

少年男學生，去年10月於屯門的反修例活動中，以鐵錘擊傷一名飛虎隊成員，早前被裁定襲警罪成，案件今(7日)在屯門法院判刑，裁判官引述感化官報告，指被告仍一直堅稱無辜，未見悔意，但認為被告思想單純，值得給予機會，官最後亦採納建議，並勸被告說：「每個人都畀晒機會你，你自己唔珍惜，好快會再見。」最後判被接受12個感化。

被告姓李現已16歲，被指於去年10月7日在屯門青山公路新墟段與鄉事會路交界，用一把錘仔襲擊警員X，令X出現瘀傷。被告案發時只得15歲。

認為被告並無悔意

庭上引述被告的報告指，被告當日雖然帶備了護甲和防毒面具等用品，仍堅稱當日回家時途中看見有示威才決定參與，認為被告沒有悔意，不過報終認為可給被機會，並建議接受感化。

姓李被告在屯門法院被裁定襲警罪成，被判接受感化12個月。(資料圖片)

認為被告思想單純已決心改過

辯方亦指，感化官認為本案屬「砸界」案件，雖然被告仍堅稱無辜，成績不好，已被學校開除學籍，但其實被告思想單純，已決心改過及找新學校繼續學業，且不會再參加社會運動，希望和母親過安穩生活。

須守宵禁令及接受治療

裁判官則指被告所用鐵錘長32厘米，比一般襲警案嚴重，但控方只以刑責較輕的《警隊條例》作檢控，最終接納感化官建議，判被告感化，期間要他守宵禁令，及接受心理和精神等治療。

指感化官已幫到盡

裁判官又勸說被告稱，每個人都在盡力幫他，包括他被捕後，其母親即趕到警署協助，感化官亦「幫到盡」，更指如被告這類沒有悔意的情況，一般不會建議感化，故再三叮囑被告要好好珍惜。

案件編號：TMCC700011/2020