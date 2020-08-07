華美前高層涉騙膳費1.6萬案　被告認為有人想令她無法在行內立足

華美銀行前第一副總裁涉嫌以太興、正斗等食肆的「假單」，騙取應酬開支1.6萬元案今（7日）續審，控方繼續播放被告與廉署會面錄影，被告否認偽造帳單銀碼，又直言認為有人想加害她，但不清楚對方是誰。協助填寫報銷表格的助理則供稱，她收到被告的單據時，已看到有手寫的銀碼，但她不知是誰填寫，亦從沒修改金額。辯方質疑助理會否混淆了他人的單據，助理稱沒有出過這樣的錯，但未能肯定所有單據都由被告親手交予她。

認為有人想她不能在行內立足

控方今繼續播放警誡會面錄影，女被告王爭（41歲）在會面時直言，認為有人想令她不能在行內立足，但不清楚是誰加害她。有涉案單據疑被人在千位數加上「1」字，使數百元的用膳費變成過千元。被告否認曾寫上「1」字，並堅稱曾在餐廳用膳，她亦不解為何會出現該些銀碼。

被告王爭否認曾修改報銷膳食費的單據。(資料圖片)

收到單據已有手寫銀碼

私人客戶服務助理陳菁堯供稱，她的職責包括替被告及其他客戶經理安排出差事宜，及填寫報銷費用表格。她指所有涉案收據均由被告提供，有些單上有手寫的銀碼，她不知道是誰填寫，亦從未修改金額。陳續道，填好表格後會讓被告過目簽署，若其後需要更改，系統會傳電郵通知對方。

被告在警誡會面中解釋，其中一張單據包含在餐廳內購買禮盒贈客的費用。陳稱公司就送禮設有報銷制度，但案中的單據只涉餐飲費，不含禮物。

曾見被告單據文件夾

辯方大律師許卓倫盤問陳會否把被告與其他客戶經理的收據混淆，陳回應不曾發生，並補充對方會簽署相關文件，即使被告沒發現出錯，其他客戶經理也應留意到。她指被告會親手交單，但她也試過返回座位後，發現桌上出現裝有被告單據的文件夾。至於案中所有單據是否都由被告親手提交，陳則未能肯定。

同意被告處理單據較混亂

陳又同意被告是好上司，不認為對方會欺騙公司。她形容對方處理文件較為混亂，有時會遲交單據以致未能報銷費用，又曾經丟失收據。

被告否認於2016年3月至2017年5月期間，使用8張載有虛假資料的食肆收據報銷費用，意圖欺騙華美銀行。該些收據看似是由太興、正斗、星月樓、北園酒家、忠誠茶座泰國菜5間餐廳發出，涉款逾1.6萬元。

案件下周一續。

案件編號：ESCC1749/2019