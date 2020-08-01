MIRROR經理人花姐太出名　被騙徒冒認身份呃無知少男少女

ViuTV《全民造星》監製兼MIRROR經理人花姐（黃慧君）日前在個人IG貼出限時動態，指有人冒認其身份致電圈外女性，花姐接受《香港01》訪問時談到KB（李健宏）與行內一導演均先後致電並告知有人冒認其身份，可能涉及詐騙成份：「我冇證冇據，又做唔到啲乜，唯有出個帖呼籲大家小心。」至於有心人冒認其身份：「可能覺得ViuTV好多機會掛！（會否覺得花姐變了造星的招牌？）咁我寧願《造星》同MIRROR出名，多過自己出名！」花姐尤其擔心有人受騙多於自己的聲譽：「擔心有人俾人呃錢，例如畀錢Casting，我光明正大又冇嘢嘅。」

花姐日前在IG限時動態中稱有人冒認其身份。（Instagram/@ahfa0908）

對於有人冒認自己身份，花姐擔心有人受騙多於自己的聲譽。（資料圖片）

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至於花姐日前在IG寫道：「呢兩年做經理人，無論生理心理都非常吃力。」她就說是近期工作量大所以感到吃力，MIRROR的《IGNITED》、Ian（陳卓賢）的《鯨落》、接下來八月中釋出Anson Lo（盧瀚霆）、Anson Kong（江𤒹生）、Jer（柳應廷）的新歌MV都由她親自操刀：「我係有啲壓力，但其實我都開始習慣，主要都係想多謝身邊嘅人。」

談到辛苦的過程中有沒有過放棄的念頭，她說：「開頭做經理人嘅時候好唔習慣，都有過放棄嘅念頭，但而家我唔會捨得放低佢哋，真係好想見到MIRROR嘅成員發展自己、希望佢哋成功，我而家四十零歲未退休㗎！」