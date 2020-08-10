黎智英被捕｜200警搜壹傳媒　《蘋果》總編輯：編採部如常運作

壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反《國安法》，今早（10日）在大宅被警方拘捕。消息指，另有多名壹傳媒集團高層包括行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光同樣被捕。 其後，近200名警員抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查，據直播片段，《蘋果日報》總編輯羅偉光要求警方出示搜查令。羅偉光回覆《香港01》記者查詢時指，編採部如常運作。

黎智英涉嫌3項罪名被捕，分別為「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」及「煽動」。（羅君豪攝）

消息指，警方以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，今早7時許到其位於何文田嘉道理道大宅調查。黎涉嫌3項罪名被捕，分別為「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」及「煽動」



另外，多名壹傳媒高層如行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光亦被捕，涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」被捕，至於黎智英長子黎見恩及次子黎耀恩，則涉嫌「串謀欺詐」被捕。

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今日上午10時許，調任至國安處的組織罪案及三合會調查科高級警李桂華，率領近200名警員抵達將軍澳壹傳媒大樓，進行搜查。據《蘋果日報》的直播片段，總編輯羅偉光要求警方出示搜查令。



《蘋果日報》總編輯羅偉光回覆《香港01》記者查詢時指，編採部如常運作。至於警方有沒有搜查令進入將軍澳壹傳媒大樓，他回應指，律師正在了解相關文件，「同警方睇緊個搜查令。」

由於整幢壹傳媒大樓已被警方封鎖，消息指，《蘋果日報》透過即時通訊軟件向旗下員工及編採人員發信息，呼籲他們暫時不要上班：「鑒於將軍澳辦公室有突發狀況，各同事暫時不要上班，在途中的同事請即時折返」