黎智英被捕｜半年內三度被捕　曾涉非法集結﹑刑恐　首涉違國安法

「壹傳媒」創辦人黎智英涉嫌違反《國安法》被捕。今早（10日）有探員到黎智英大宅，以違反《國安法》拘捕他，消息指黎智英涉嫌「勾結外國或者境外勢力」﹑「串謀欺詐」及「煽動」三罪名，同日4名壹傳媒高層及黎智英兩子亦被捕。 黎智英曾多次因參與遊行集會被捕，此次為半年內第三度遭拘捕，並首次因涉違《國安法》被捕，翻查資料過往警方曾以「非法集結」﹑「刑事恐嚇」等罪名拘捕黎智英。

壹傳媒集團創辦人黎智英涉勾結外國勢力及詐騙罪被捕，探員赴大宅調查。（羅君豪攝）

半年內三次被捕 涉非法集結﹑刑事恐嚇

翻查資料，黎智英半年內已第三度被捕，過往曾因參與至少3次反修例遊行活動，涉「非法集結」﹑「刑事恐嚇」等罪名遭拘捕，同時亦曾因6月4日涉維園煽惑參與未經批准集結等罪名遭票控。

本年2月28日，黎智英與工黨主席李卓人﹑民主黨前主席楊森，遭警方上門拘捕，指3人「涉嫌參與去年831的非法集會，被控明知而參與未經批准集結」罪，黎智英同時被加控一條則涉嫌於2017年恐嚇報館記者的「刑事恐嚇」罪名。

4月18日，再有探員到黎家大宅拘捕黎智英，指他涉嫌去年8月18日及10月1日組織及參與未經批准的集結，同日亦有多名泛民政界人士被拘捕。

64維園公眾集會被票控

此外，黎智英6月中旬曾被票控，指他早前亦涉嫌參與6月4 的維多利亞公園公眾集會，違反《公安條例》，「非法煽動他人於2020年6月4日參加在香港維多利亞公園舉行的公眾聚會」，並於上月中旬於西九龍裁判法院出庭。

傘運被捕後獲釋

2014年「傘運」期間，黎智英及時任的立法會議員劉慧卿、何俊仁、梁家傑、毛孟靜、陳偉業及陳志全等人，於12月11日清場當日被捕，及後再被警方以「組織及召集他人參與未經批准集結」及「參與未經批准集結」預約拘捕，黎應約踢保後獲釋。