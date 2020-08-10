何君堯辦事處被毀案｜兩男認罪　男生判感化　無業男還柙小欖候判

去年7·21事件後翌日，立法會議員何君堯位於元朗的辦事處，遭大批市民包圍及破壞，其中一名男學生及一名無業男子被捕，各被警方落案控以一項刑事毁壞罪。男學生早前認罪，案件今於沙田裁判法院判刑，裁判官念及他無案底及求情稱被社會風氣影響，一時衝動犯案，判處12個月感化令；另一名男子則表示自己長期到精神科覆診，裁判官指必然監禁，先索取精神科醫生報告再判刑，下令他暫還押小欖精神病治療中心。

無業被告稱因疫情忘記應訊

兩名被告：朱沛恆(19歲，學生)及陳柏爾(32歲，無業)，同被控於去年7月22日，在荃豐中心損壞屬於何君堯辦公室的玻璃牆。次被告早前稱因疫情而忘記應訊，他今在無律師代表下認罪。

首被告朱沛恆（撐黃傘、白恤衫者）被判接受感化一年。（周芷晴攝）

首被告已賠償5萬元

代表首被告的辯方律師稱，首被告沒有案底，已經賠償5萬元，有悔意，且感化官報告指他犯案前未預計後果。辯方提及，首被告母親很憂慮兒子，加上她確診乳癌，已擴散至雙乳，下月即將接受手術，與首被告的親父分開已久，故很需要與兒子互相支持。

官接納首被告受社會氣氛影響

署理主任裁判官溫紹明接納首被告是一時衝動下犯案，並指受社會風氣及社會運動影響，首被告年輕、思想未成熟；而且首被告自幼確診過度活躍症，犯案前數月曾覆診，醫生認為他心情緊張，溫官認為首被告處理情緒有困難，故判以感化令，着青少年要改過自身。

次被告稱一時衝動發洩情緒

另外，同案次被告自行求情稱一時衝動，發洩情緒，承認是不理智，但說：「冇辦法我已經做咗。」次被告續稱，案發當日他放工後獨自抵達涉事辦事處，又辯稱他到埗時很多東西已損毀。溫官問他是否能作出賠償，次被告稱「冇辦法」。

官指次被告判監是必然

控方指出，次被告過去有6次案底，次被告表示他曾被判醫院令，至今近一年多仍須每月到精神科覆診，每天服藥，惟溫官認為次被告在席前的對答「思想相當清晰」，指監禁是必然，但仍先索取兩份精神科醫生報告，還押次被告往小欖至本月24日判刑。

案件編號：STCC4180/2019