何君堯議辦被破壞案　男生認刑毀願賠5萬　事後無公司願承保

去年元朗站發生721白衣襲擊事件後翌日，立法會議員何君堯於荃灣的議員辦事處遭破壞，加籍男學生及一名地盤工人事後被捕，並被控刑事毀壞罪。該男學生今(29日)在沙田法院認罪，並願意賠償。裁判官把案押後至8月10日，以候被告的報告判刑，又命令男生須賠償5萬元。庭上亦透露，何的辦事處自該次事後後，原本的保險公司不願續保，其他公司亦不肯承保。

何君堯在荃灣的辦事處，在元朗站721白衣人事件後翌日遭破壞。(資料圖片)

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地盤工被告缺席聆訊被通緝

首被告朱沛恆（19歲，加拿大籍學生），承認去年7月22日在荃灣荃豐中心的何君堯議員辦事處，與他人損壞屬於何的玻璃牆。次被告陳柏爾（31歲，地盤工人），今則缺席聆訊，遭法庭發出拘捕令。

被告稱一時貪玩弄破玻璃門

案情指，當日有鏡頭拍到朱在下午4時半，用金屬支架打破何君堯議員辦事處的玻璃幕牆，致幕牆倒下。2小時後，數群人走入辦公室破壞傢私及其他設備。

警方同年9月拘捕朱，他在警誡下表示出於一時貪玩而弄破玻璃門。警方在屋內搜出他犯案時身穿的衣物，並在其網上社交平台Instagram帳戶內下載涉案衣著的相片。

維修費逾十萬

何君堯的社區主任指玻璃幕牆的維修費近3萬，其他物品的維修費逾8萬，而清潔費為1000元。

法庭職員讀出案情時，透露社區主任指原本的保險公司事發後不願續保，其他公司亦不肯承保；又稱直至今年1月也未能使用辦公室服務居民，卻要繳付18多萬租金及支付員工薪酬。

裁判官聞言，指出這些事宜與案情無直接關係，且辯方亦無法確認真偽，而及後的案情內容更涉及一些個人意見，故此無需述及。

被告願付玻璃門損失

控方希望兩名被告平攤維修費，要求朱向何君堯賠償5萬。裁判官引述費用表問道：「嗰啲（部份款項）唔係公帑嚟咩？唔係政府畀咗啦咩？」控方回應無此資料，並指賠償費並無包括租金。辯方則謂，被告打破的是玻璃牆，已準備賠3萬以修理幕牆及支付清潔費；而為表歉意，他也願意承擔因玻璃牆損壞引伸的後續破壞，可賠償5萬。

朱患亞氏保加及心臟有問題

辯方求情透露朱母近日被診斷患上癌症，並呈上醫療報告，指朱患有過度活躍症、專注力不足等，發育遲緩。朱自小父母離異，有時由聾啞的外婆照顧，6歲時被發現患有亞氏保加症，情緒管理、表達及社交能力較弱。他因心臟問題而未能服用某些藥物，只能靠行為治療改善。案發前半年，朱因遭誣告而受到打擊，更出現多重人格及幻聽跡象，現有好轉。

兼職打工儲錢付賠償費

辯方續道，朱因7.21元朗站事件，翌日一人前往案發地點，他不認識其他在場者，只是受環境渲染，用錯誤方式表達不滿。他弄毀玻璃門後已知錯離開，沒有入內破壞。其親友師長在求情信形容，朱無暴力傾向、富正義感，明白事件令母親憂心，自覺兼職打工，現儲下萬多元作賠償。辯方冀法庭索取感化及社會服務令報告量刑。

案件編號：STCC4180/2019