新冠肺炎｜周六起恢復內地經港轉機　何栢良指多個落實細節未交代

機場管理局周四（13日）凌晨宣布，由內地機場出發的旅客，於周六起 （15日）至10月15日期間，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點；至於前往內地的轉機及過境服務仍然暫停。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時認為，機管局暫時仍未交代多項落實的細節，例如如何知悉轉機旅客14日內的旅遊史、一旦高危人士來港如何處理、未有遵守安排的旅客罰則等。他認為，恢復內地經港轉機安排關鍵是於旅客上機前，可將高危人士識別及攔截來港。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目時指，機管局暫時仍未交代多項內地經港轉機安排的落實細節。（資料圖片）

恢復內地經港轉機安排 關鍵攔截高危人士來港

香港機場周六起至10月15日將恢復內地經港轉機或過境到境他航點的安排，至於前往內地的轉機或過境服務仍然暫停。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商店節目《在晴朗的一天出發》時表示，內地除新彊及遼寧有小規模的本地感染群組，整體疫情平穩，相信內地就到港轉機措施會有特別安排，但暫時未見政府與內地當局協商落實細節，機管局新聞稿亦未有交代。

他指，當局未有提及港方如何知悉該批轉機旅客14日內曾否到過內地疫情地區，他估計，內地旅客持有的「健康碼」可提供相關的旅遊史，惟外國、澳門旅客則暫未知悉如何處理。他續指，若轉機旅客於14日內曾接觸潛在高危人士，相信不應獲入境，但若仍最終到港，當局應汲取早前內地旅客滯港的教訓，釐清如何將有關旅客遣返，亦要交代未有遵守安排的旅客罰則等。他認為，措施關鍵是在轉機旅客上機前，可將高危人士識別及攔截來港。

梁子超：要留意外地入境人士防控是否能做好

呼吸系統科專科醫生梁子超在港台《千禧年代》表示，內地到港轉機風險不高，較其他高風險地區到港人士安全，反而本港要留意外地入境香港人士的防控能否做得更好，可對部份高風險地區到港人士增加檢測要求。

雖然來港轉機至內地及過境服務仍然暫停，但梁子超認為，將來若恢復轉機，回程內地人士事宜，則由內地自行處理，但如果僅內地人來港轉機，認為問題不大。

由內地機場出發的旅客，於周六起 （15日）至10月15日期間，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點；至於前往內地的轉機及過境服務仍然暫停。（資料圖片）

易志明：措施針對到海外升學內地生

航運交通界立法會議員易志明接受《千禧年代》時認為，內地疫情大致受控，如經過妥善的防疫轉機程序，認為恢復從內地到港的轉機服務可行，有助內地生對海外升學，同時提升機場活動以增加收入，屬利民措施。《環球時報》早前報道，引述消息指，香港機場將很快恢復到內地的轉機服務。易志明表示，未曾聽聞有關消息，據知相關新聞已下架。

航運交通界立法會議員易志明今早接受港台節目《千禧年代》時認為，內地疫情大致受控，如經過妥善的防疫轉機程序，認為恢復從內地到港的轉機服務可行。（資料圖片）

易志明冀內地放寬對跨境司機要求

疫情內地不斷提高跨境司機入境要求，部份對業界造成不少不便。易志明表示， 跨境司機由以往七日一次核酸檢測，改為三日做一次，並須在交付貨物後八小時內返況。不過，易指，部份運輸的路程非八小時內可處理，希望內地當局可視乎運送路程放寬要求。他續指，目前有一千至二千位屬香港居民的跨境司機長居內地，惟現行措施下須即日返港，最近獲安排可住指定酒店，惟小區的指定酒店不足，現時正與內地有關方面商討，期望若持效婚姻及房產證件可獲豁免、增加指家酒店等。