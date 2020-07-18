新冠肺炎｜增35宗源頭未明本地個案　真光女學生、機場清潔工染疫

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日（18日）新增64宗確診個案，當中60宗為本地感染，有35宗未知源頭；另外60多位初步確診，目前未有詳情。 換言之，今日新增的60宗本地個案，逾半未知傳播源頭，個案遍佈不同行業，包括有油麻地真光的女學生、在尖沙咀唱歌的歌手、油麻地的小販 、機場客運大樓洗手間清潔工、小西灣藍灣廣場的售貨員、海關人員及其妻子確診等。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日（18日）新增64宗確診個案，當中60宗為本地感染，有35宗未知源頭；另外60多位初步確診，目前未有詳情。（廖雁雄攝）

油麻地真光學生、小販、尖沙咀歌手確診 源頭未明

今日（18日）新增的64宗確診個案，只有4宗屬外地輸入個案，其餘60宗均為本地個案，包括有35宗本地個案未知源頭，佔是日個案逾半。張竹君表示，未知源頭的個案包括有油麻地真光的16歲女學生，該個案於7月11日有咳嗽，發病後於12日及13日均有上學或考試，張竹君表示，會追蹤會否有隱影傳播。

另外，有油麻地的42歲男小販 、機場客運大樓洗手間的71歲男清潔工、小西灣藍灣廣場的50歲女售貨員、住黃大仙的海關人員及其妻子均確診，一名61歲在尖沙咀唱歌的男歌手亦確診，張竹君指，唱歌很多時未必戴口罩，外國已有研究指出，如歌者不知自己有病會引起嚴重傳播。

另增60多宗初步確診待報告

另外60多宗初步確診，未搜集到資料，明日再報告。

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