新冠肺炎│港鐵捐出430萬董事酬金　支援社企及公益機構共同抗疫

新冠肺炎疫情之下，使香港經濟雪上加霜，各行各業因而大受影響，更影響了市民的收入。港鐵公司較早前宣佈，董事及執行總監將會捐出部分酬金，在疫情期間為廣大市民盡一分力，並共渡難關。港鐵今(13日)表示，自6月起，已透過捐贈協康會、銀杏館、惜食堂、ImpactHK、香港家庭福利會以及公益金等，為有需要人士提供食物、餐卷、短期住所、學習支援等，涉及430萬元。其中，公益金會利用相關款項，透過「公益金及時抗疫基金」繼續支援有需要人士。

港鐵公司主席歐陽伯權先生指，疫情持續，市民在生活各方面大受影響；港鐵公司除了在票價和租金上推出多項支援措施外，團隊亦冀望透過捐款和義工隊的服務，協助有需要人士解決燃眉之急。

港鐵公司今（13日）表示，與6間機構合作支援社區，包括協康會、銀杏館、惜食堂、ImpactHK、香港家庭福利會及香港公益金，捐贈食物、餐卷、短期住所、學習支援等，以助因受疫情影響收入的家庭。

同時，「鐵路人 鐵路心」港鐵義工隊亦全力支持合作機構的工作，包括為協康會包裝教材，讓有特別學習需要的學生在停課期間可以在家學習，亦為該會的「升小一適應班」提供協助，為小朋友在復課後升讀主流小學作準備。七月初，義工隊更到銀杏館協助包裝飯盒，並分派給有需要的人士。義工隊會繼續配合機構的需要提供協助。

已透過社聯捐出逾十萬個口罩

另外，港鐵公司除了透過捐款及義工隊的服務外，早前更公佈了多項支援社會的措施，如為乘客提供車費扣減、為港鐵商場及車站部份商戶提供租金紓緩，以及透過香港社會服務聯會捐出超過十萬個口罩予有需要人士及機構等。港鐵公司表示會繼續與社會並肩而行，共度時艱，跨過逆境。