新冠肺炎│民政竹園北邨收咽拭子樣本　市民「靠估」採樣感迷惘

民政事務總署再擴大新冠肺炎社區檢測計劃，涵蓋黃大仙區、油尖旺區和沙田區等多區共22幢樓宇的居民。民政總署昨日（12日）向竹園北邨松園樓的居民派發咽拭子採樣套裝。 有居民今日（13日）交回樣本時表示，有部人指影片教學指引清晰，也有人認為不清楚採樣做法，要和家中長者上網搜集資料，感到迷惘；亦有指咽拭子樣本不算難卻又稱不上容易，「準唔準確都係咁，亂嚟，斷估無痛苦」。

8月13日，民政總署派員收集咽拭子樣本，竹園北邨松園樓地下陸續有居民交回樣本瓶。（梁鵬威攝）

民政總署再擴大新冠肺炎社區檢測計劃的範圍，為有多宗確診個案、高傳播風險的22幢樓宇和屋邨居民提供一次自願性質的免費病毒檢測服務，涉及約44,000名居民。民政總署與東華三院和旺角街坊會陳慶社會服務中心，昨日(12日)分別向竹園北邨松園樓和大同新邨大公樓的居民，派發咽拭子採樣套裝和登記表格，檢測交由承辦商華昇診斷中心進行。

市民指採樣「梗係會有唔舒服」

民政總署今日派員收集樣本，竹園北邨松園樓地下陸續有居民交回樣本瓶。有居民認為採樣教學清楚，周先生表示採樣好容易和快捷，在口腔掃五下，指「梗係會有唔舒服」。

替家中長者做咽拭子採樣的陳女士稱他們有心理準備，採樣時沒有不適和辛苦，她表示，「（拭子棒）整深啲，『啊』大聲啲」，壓低舌頭幫助採樣。她認為，當局的影片教學清楚，又認為政府對居民很好，採樣方法準確的話均會配合，完成檢測後目前覺得安心，但被問及會否居家隔離以等候結果時，她表示要上班。

市民指指引不清晰 需與家人上網瀏覽不同資訊

另外亦有居民認為當局指引不清晰，採樣感到困難。陳小姐表示婆婆看了說明良久，未能肯定落手做，不清楚程序和感到迷惘，她和家人上網瀏覽不同資訊和觀看多次影片才採樣。她指，不肯定是否正確採樣，但擔心檢測不準，又說拭子棒難以屈斷；然而又認為，若要由醫護人員採樣，有限指定時間對要上班的市民不太方便。

至於會否傾向做深喉唾液檢測，她對衛生方面保留，唾液容易溢出導致傳播風險高。她認為完成檢測不算特別安心，「有就做咗先」，之後寧願自行付費到私營機構做檢測，獲取報告，私營機構化驗的樣本較少，出錯機會低。她表示對於計劃承辦商華昇診斷中心有保留，擔心私隱問題。

居民坦言做咽拭子「亂嚟，斷估無痛苦」

交咽拭子樣本的居民江女士表示不算難又稱不上容易，「準唔準確都係咁」。她指自己採樣都是「亂嚟，斷估無痛苦」，兒子有教她做法，很快完成採樣。被問到等結果會否緊張忐忑，她指較擔心年輕家人，自己則「煮到嚟就食」，檢測後勉強叫做安心。

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計劃涵蓋的樓宇和屋邨分布多區，包括黃大仙區竹園北邨松園樓、油尖旺區大角咀大同新邨大公樓、沙田區美林邨美楓樓和顯徑邨顯慶樓、元朗區南坑村和天澤邨澤星樓、西貢區將軍澳彩明苑彩富閣和富寧花園第6座、荃灣區象山邨秀山樓、九龍城區德朗邨德瑞樓，以及葵青區長康邨和長青邨青松樓。



除了東華三院和旺角街坊會陳慶社會服務中心外，是次聯同各區民政事務處的慈善團體還包括仁濟醫院董事局、樂善堂、基督教靈實協會及博愛醫院。