新冠肺炎｜貨櫃碼頭爆疫　張竹君：或更衣室內毛巾、衣物觸碰中招

社會新聞
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衞生防護中心今日(13日)公布，本港新增69宗確診個案，累計染疫人數增至4,313人，當中葵涌貨櫃碼頭群組再新增一宗確診個案（第4293宗個案），令該群組染疫人數增至18人。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，社區目前有不少感染個案，涉及貨櫃碼頭的群組，有機會有人從社區感染，並在碼頭傳播，加上員工共用更衣室、休息室或會除下口罩聊天，並在更衣室內有毛巾及衣物等觸碰，成為傳播途徑。

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張竹君表示，由於葵涌貨櫃碼頭較大，早前聯絡過負責人共派發3,000個樣本瓶，希望在戶外工作的員工盡量留下樣本，當中今日公布確診的一名員工（第4293宗）是透過有關檢測找到，他平日負責維修工作。

張竹君：料社區感染並於碼頭傳播

張竹君解釋，由於該處確診個案分布較散，即使不是在同一地方工作，員工在工作時有戴口罩，部分人多數獨自工作，但員工有共用的更衣室及休息室面積不大，衣服、毛巾容易互相沾碰，他們或會除下口罩及聊天，會列作密切接觸。

她續指，確診員工不是全部來自同一公司，各自公司有休息室，加上社區有感染個案，有機會有人從社區感染，並在碼頭傳播，員工或在共用地方感染。她建議，員工應盡量保持社交距離，盡量不要除下口罩。

張竹君表示，葵涌貨櫃碼頭群組再新增一宗確診個案。（歐嘉樂攝）

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