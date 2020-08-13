新冠肺炎｜屯門康和一名女院友、彩雲邨老婦不治　累計65人死亡

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屯門醫院公布一名確診新冠肺炎88歲女病人（個案編號2701）今天（13日）離世，她是屯門康和護老中心院友，康和護老中心共有9人不治。

基督教聯合醫院亦公布，一名居於彩雲邨的確診新冠肺炎74歲女病人（個案編號1940）於今日離世。

至今累計65人死於新冠肺炎。

8月13日，屯門康和護老中心一名女院友不治。（資料圖片／梁鵬威攝）

屯門醫院公布，一名確診新冠肺炎88歲女病人（個案編號2701）於今日離世，她是屯門康和護老中心院友。

病人有長期病患，上月25日因發燒入住屯門醫院接受治療，她情況持續惡化，延至今日下午1時13分離世。

連同上述個案，至今共有64名新冠肺炎確診者於公立醫院離世，康和護老中心共有9人不治。

屯門醫院公布，一名確診新冠肺炎88歲女病人（個案編號2701）於今日離世，她是屯門康和護老中心院友，該所院舍共有9人不治。女病人有長期病患，上月25日因發燒入住屯門醫院接受治療，她情況持續惡化，延至今日下午1時13分離世。

基督教聯合醫院亦公布，一名74歲確診新冠肺炎女病人（個案編號1940）於今日離世。病人居於彩雲（二）邨豐澤樓，本身有長期病患，於上月17日因持續咳嗽及呼吸困難，入院接受治療，情況持續惡化，延至今日下午2時35分離世。
 
連同上述個案，至今共有65名新冠肺炎病人於公立醫院離世。

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