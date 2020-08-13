新冠肺炎｜深圳驗出巴西雞翼驗有病毒　肉商、醫生促港府加強監控

深圳市疫情防控指揮部今日（13日）表示，龍崗區一份巴西進口的急凍雞翼表面樣本驗出新冠病毒，令人關注冷凍食品會否成為傳染途徑。內地當局表示已封存全市相關庫存產品，澳門亦宣佈即日起暫緩有關廠商的產品入口申請。 有肉商指，食環署一向會對進口肉類進行抽檢，惟現未有進行病毒檢測，促加強監控，以確保食物安全。有醫生則認為，政府應即時了解涉事廠房有沒有爆發危機，有需要時或須禁運，提醒市民只要將食物徹底煮熟，基本上風險極低。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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巴西雞翼為港人至愛，本地超級市場輕易有售。 （資料圖片／梁煥敏攝）

深圳市龍崗區周二（11日）發現一份從巴西進口的凍雞翼，表面樣品新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，當局對可能接觸到產品的人進行檢測，結果全部呈陰性，同時封存全市相關庫存產品，檢測後亦全屬陰性。另外，安徽省蕪湖市鏡湖區周一（10日）亦從一間餐飲店，驗出進口的厄瓜多爾凍蝦外包裝樣本有新冠病毒。

澳門市政署則宣布，即日起暫緩有關廠商的產品入口申請。

張竹君：煮熟應無問題

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會回應指，市民煮熟後應沒有問題，惟煮食過程時雙手可能觸碰凍肉，故不可觸摸眼耳口鼻，並謹記洗手，又強調相關部門會研究有否需要為食品進行檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相關部門會研究有否需要為食品進行檢測。（資料圖片／歐嘉樂攝）

商會：食物未有新冠病毒檢測 應抽驗

香港冰鮮禽畜商會主席郭時興則強調，冰鮮肉類與凍肉不同，認為食環署應公開批次編號，並說明有沒有流入市面，以釋除公眾疑慮。他又透露，現時本港入口凍肉有衞生證明，食環署亦會進行抽檢，不過未有進行新冠病毒檢測，若時間、成本許可，亦應加強檢測，以確保食物安全。

香港凍肉海產批發零售商會前秘書長鄭興指，巴西凍肉佔整體入口凍肉的三成，由於巴西雞翼價錢不貴，品種肥美、香口，故不少餐廳會選用。不過，對於驗出有病毒的消息，他表示不予置評，「食物有新冠肺炎係非同小可」，認為現市民毋須過份恐慌。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片／林若勤攝）

呼吸系統專科醫生梁子超表示，廠房冷凍環境容易受污染，若有凍肉驗出有病毒，當務之急是找出生產廠房有沒有爆發危機，有沒有其他同廠食品流入香港，需要時或需禁運，促政府加強來源監控、檢測等工作，「特別係某啲高風險來源地，內地、澳門已經做咗好耐」。

梁子超：無明確個案會經食物染疫

至於食物安全問題，他說理論上包裝上的病毒相對低，若市民購入冷凍產品後小心處理包裝，以番梘清潔好包裝接觸過的地方，並將食物徹底煮熟，基本上風險極低，「全球無明確個案因此傳染」。

荃灣香車街街市及熟食中心今午（13日），仍有不少顧客到凍肉店購肉。（歐陽德浩攝）

記者已向食環署等部門查詢，會否加強食物進口檢測，尚待回覆。