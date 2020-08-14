曾投訴遭警毆打老翁　認襲警囚半年　官指案非最嚴重改即時獲釋

六旬漢去年在上水醉酒後，襲擊途人及一名警長。而他事後被送至北區醫院，疑在院內遭多名警員毆打。六旬漢承認普通襲擊及襲警兩罪，在裁判法院遭判囚6個月，而原審裁判官就襲警罪，更採納該罪的最高刑期為量刑起點。六旬漢不服判刑，早前取得保釋以等候上訴。而高等法院法官今(14日)聽取陳詞後，指本案的襲警案情「好難話係最嚴重」，判他上訴得直。考慮六旬漢由判囚至取得保釋期間已服刑21天，法官改判他一個即時獲釋的刑期。

原審官採最高量刑點

上訴人鍾志華（62歲）早前承認於去年6月25日，在上水天平邨天明樓外公園襲擊男子廖俊景及警長莫兆強。原審裁判官蘇文隆就普通襲擊罪，以判囚3個月為量刑起點，而襲警罪則以控罪最高的判囚6個月為量刑起點。因上訴人認罪而獲刑期折扣，而兩罪的刑期分期執行，最終刑期為6個月。

上訴人於本年5月中被判囚後，即時入獄。至6月5日才在高等法院准以10萬元現金保釋。

上訴人鍾志華獲高院保釋前，已被囚禁21天，今獲裁定上訴得直，法官准他即時獲釋。(朱棨新攝)

認為兩罪不應分期執行

代表上訴人的律師陳辭指，上訴人案發前與妻子吵架，飲了十罐啤酒，受酒精影響下犯案。律師又指，原審裁判官就襲警罪採納該罪最高刑期的6個月為量刑起點，值得商榷，認為涉案兩罪不應完全分期執行。

高院法官彭寶琴則指，事主未有嚴重受傷，其中警長的傷勢為1厘米長的裂傷。

高院法官彭寶琴認為上訴人鍾志華只是打了警員一拳，難言是最嚴重的一種，惟裁判官卻以最高刑罰作量刑起點。(資料圖片)

官：遇再嚴重類別點處理

律政司代表則回應指，案中有嚴重因素，支持原審裁判官採取比較高的量刑起點。惟彭官指，原審裁判官就襲警罪，不單是採取比較高的量刑起點，而是該罪最高刑期為量刑起點。

彭官指，採取該罪最高刑期為量刑起點，其案情必須最為嚴重和惡劣，惟本案上訴人只是揮拳一次，彭官坦言：「好難話係最嚴重」，又指若此案情屬最嚴重的類別，「其他案件點處理呢？」

彭官聽取陳辭後，隨即裁定上訴人得直，改判他即時獲釋的刑期。彭官又指，將會以書面判辭解釋其理據，相信可於下周一頒下判辭。

上訴人因政見問題與人爭執

案情指，上訴人案發地點飲啤酒後，因政見問題與數人爭執，在場的一名市民廖俊景只在玩手提電話，沒有參與討論。惟上訴人以為廖拍攝他們，攬住廖及在廖的頭上吐口水。上訴人之後踢廖的腹部，及拳打他的眼。

警員接報到場後，上訴人不斷問警長的編號，又突然打警員的面，上訴人最終被在場警員制服。

案件編號：HCMA106/2020