美禁「香港製造」標籤　鍾國斌：料會加徵香港關稅　與內地看齊

美國規定本港出口美國貨品的生產來源標記為「中國」，立法會紡織及製衣界議員、自由黨黨魁鍾國斌今早（15日）出席商台節目《星期六問責》時表示，美國佔香港生意不多，預計整體行業影響不大，但個別食品或藥製企業會受到影響，新措施亦令工業界引起混亂，誤以為全球經銷都禁止標記「香港製造。」目前美方未有表明連帶加徵香港貨品關稅，不過，鍾說，美方已取消《香港政策法》，已視香港為內地其中一個城市，故預計最終關稅會與內地看齊，額外加徵7.5%。

自由黨黨魁鍾國斌今早出席商台節目《星期六問責》時表示，美國佔香港生意不多，預計新措施對整體行業影響不大。（資料圖片）

統計處昨公布，受到新冠肺炎疫情影響，今年第二季本地生產總值（GDP）按年跌9%，他美國、英國、新加坡等地因曾實施「禁足令」，GDP跌幅達20%至40%，認為本港GDP跌幅相對其他國家不算差，反映香港是平衡疫情防控及經濟上「做得唔太差」。他指，本港疫情去到第二季時，曾有20日無新增個案，曾恢復經濟活動，惟及後爆發第三波疫情，須加強限聚令等，預計本港第三季GDP會轉差。他又認為，若疫情可回落，期望可恢復經濟活動，如食肆晚上可重開堂食。