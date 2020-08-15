【中美貿易】消息人士：因北戴河會議持續　中美視像會晤須延期

美中貿易官員原定於8月15日舉行視像會議，討論兩國首階段貿易協議成效，不過消息人士指，會議因為日程安排問題而要推遲。

路透社14日引述消息人士報道，美中雙方因為遇上日程安排問題，導致15日舉行的兩國高級別貿易會談無法如期舉行，目前雙方尚未就新的會議日期達成共識。消息人士指，押後會議與中共高層尚在中國河北省秦皇島市北戴河區開會有關，這並不反映協議有任何實質問題。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）和中國副總理劉鶴原定於8月15日，即兩國首階段貿易協議生效6個月當天，通過視頻會議的形式進行會晤。

《華爾街日報》4日首先披露會談的消息，稱會上會評估北京是否遵守該貿易協議。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，即使美中兩國存在不少分歧，但華府仍然希望中國可以遵守協議內容。

目前美中關係在多個問題上出現分歧，導致兩國關係陷入新低，不過白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）13日指出，中國正在揀選美國商品進口，對美國農業有利，並認為，美中兩國於其他事情有重大分歧，不過雙方仍然執行首階段貿易協議。